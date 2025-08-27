Urgent : Feu dévastateur au CHU Habib Bourguiba de Sfax, voici les dernières nouvelles

Un incendie dévastateur a récemment éclaté au CHU Habib Bourguiba de Sfax, suscitant une vive inquiétude parmi la population. Les flammes ont ravagé une partie de l’établissement, mettant en péril la vie des patients et du personnel médical.

Face à cette situation d’urgence, les autorités compétentes se sont mobilisées pour maîtriser le feu et assurer la sécurité de tous. Cet article vous apporte les dernières nouvelles concernant cet événement tragique qui secoue actuellement la Tunisie.

Restez connectés pour suivre l’évolution de la situation et découvrir les mesures prises pour faire face à cette catastrophe.

Incendie au CHU Habib Bourguiba de Sfax : aucun blessé à déplorer

Un feu s’est déclenché mardi dans le hall extérieur du troisième étage du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Habib Bourguiba, situé à Sfax. Heureusement, l’incident n’a fait aucune victime, selon les informations fournies par Hatem Cherif, le directeur régional de la santé.

Les dommages matériels causés par l’incendie sont restreints. Les équipes d’intervention ont rapidement réussi à contrôler l’incendie et des unités spécialisées ont été déployées pour enquêter sur les origines de cet incident.

Intervention rapide et dommages matériels limités

Grâce à une intervention rapide et efficace, les équipes de secours ont réussi à maîtriser l’incendie en un temps record. Leur action a permis d’éviter que le feu ne se propage à d’autres parties du CHU Habib Bourguiba. Par ailleurs, malgré la gravité de l’incident, les dégâts matériels sont restés minimes.

Les zones touchées par l’incendie sont actuellement en cours d’évaluation pour estimer précisément l’étendue des dommages. Toutefois, il est déjà clair que l’impact sur l’infrastructure hospitalière est limité, ce qui permettra une reprise rapide des activités.

Enquête en cours pour déterminer les causes de l’incendie

Selon Hatem Cherif, directeur régional de la santé, des unités spécialisées ont été mobilisées pour mener une enquête approfondie sur les circonstances de cet incendie. Leur mission est de déterminer les causes exactes de ce sinistre.

Les premières constatations permettront d’établir un rapport détaillé et précis. Cette démarche est essentielle pour prévenir de futurs incidents similaires. L’enquête est toujours en cours et les résultats seront communiqués dès leur disponibilité.