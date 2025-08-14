Urgent : Incendies à Chefchaouen, trois brasiers enfin sous contrôle

L’actualité brûlante de Chefchaouen, ville pittoresque du nord du Maroc, a récemment été marquée par une série d’incendies dévastateurs. Après des jours de lutte acharnée contre les flammes, les autorités locales annoncent enfin avoir réussi à maîtriser trois brasiers majeurs.

Cet article vous propose un point complet sur la situation, les efforts déployés pour contenir ces incendies et les conséquences pour cette région prisée des touristes. Restez connectés pour suivre l’évolution de cette situation préoccupante à Chefchaouen.

Incendie de forêt à Chefchaouen : Trois foyers sur quatre maîtrisés

Un incendie de forêt s’est déclaré dans la commune de Derdara, province de Chefchaouen. Les premières interventions ont permis de contrôler trois des quatre principaux foyers. L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) coordonne les opérations d’extinction, avec l’aide d’avions pour éteindre le dernier foyer.

Malgré les dommages estimés à environ 500 hectares de forêt et de champs avoisinants, aucune perte humaine n’est à déplorer. Près de 450 intervenants, équipés de matériel technique de pointe, dont huit avions, sont mobilisés. Les efforts se poursuivent pour maîtriser totalement l’incendie.

Mobilisation des ressources et moyens techniques pour combattre l’incendie

La lutte contre cet incendie de forêt a nécessité une mobilisation massive de ressources humaines et techniques. Près de 450 personnes, issues de diverses équipes d’intervention, ont été déployées sur le terrain. Elles ont été soutenues par un arsenal technique comprenant quatre avions « Canadair » et quatre « Turbo Thrush ».

Ces moyens aériens ont joué un rôle crucial dans la maîtrise des foyers d’incendie. La coordination entre les équipes au sol et les moyens aériens et logistiques a été essentielle pour contenir efficacement l’incendie. Toutes ces ressources restent en alerte jusqu’à l’extinction totale du feu.

Évolution positive de la situation et efforts continus

L’incendie qui a ravagé environ 500 hectares de forêt et de terres agricoles adjacentes à Derdara, dans la province de Chefchaouen, montre des signes d’amélioration. Selon l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), une progression notable a été observée entre hier et aujourd’hui.

Les équipes au sol ont réussi à circonscrire plusieurs petits foyers, tandis que les avions continuent de lutter contre le dernier grand foyer. Malgré ces progrès, la vigilance reste de mise. L’ANEF assure que toutes les ressources humaines et logistiques restent mobilisées jusqu’à la maîtrise totale et l’extinction complète de l’incendie.