USMA et CRB, les deux géants du football algérien, confirment leur domination avec brio en CAF CC

Les clubs algériens de l’USM Alger et du Chabab Riadhi de Belouizdad ont brillé lors de la Coupe de la Confédération, en remportant leurs matchs respectifs.

L’USMA a dominé le FC San Pédro tandis que le CRB a triomphé face à Singida Black Stars, assurant ainsi leur position en tête de leurs groupes.

USMA et CRB, des victoires éclatantes en Coupe de la Confédération

L’Union Sportive Médina d’Alger (USMA) a brillamment remporté son match contre le FC San Pédro de Côte d’Ivoire lors de la cinquième journée du groupe A de la Coupe de la Confédération.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MC_Foot (@mc_foot_237)



Malgré une remontée des Ivoiriens avant la mi-temps, l’USMA a su garder son avance pour finalement s’imposer 3-2, grâce à un but décisif de Mohamed Bouderbala dans les arrêts de jeu. Cette victoire permet à l’équipe algérienne de conserver la tête du groupe avec un total de 13 points.

De son côté, le Chabab Riadhi de Belouizdad (CRB) a également marqué les esprits en battant Singida Black Stars de Tanzanie sur le score de 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Abdennour Belhocini dès les premières minutes de jeu.

C’est fini à Zanzibar le CRB remporte son match à 10 contre 12 avec un arbitrage scandale de l’arbitre sénégalais

le CRB qualfier en 1/4 renforce sa place de leader avec une avance de 3 points sur otoho 3ème victoire de suite pour le CRB 2ème victoire suite à l’extérieur pic.twitter.com/805GtFaCjq — abderahmanoviç CRB (@abderahmanovi) February 8, 2026



Grâce à ce succès, le CRB confirme sa qualification pour les quarts de finale et occupe désormais la première place du groupe C avec 12 points.

Qui sont les héros de ces matchs décisifs ?

Dans le camp de l’USMA, Che Malone et Glody Likonza ont rapidement marqué les esprits en inscrivant deux buts coup sur coup dès le début du match.Ces réalisations précoces ont permis à l’équipe de prendre une avance significative.

Cependant, c’est Mohamed Bouderbala qui a véritablement scellé la victoire avec un but décisif dans le temps additionnel.

Quant au CRB, c’est Abdennour Belhocini qui s’est illustré en marquant l’unique but de la rencontre face aux Singida Black Stars.

Son exploit dès les premières minutes de jeu a permis au CRB de prendre l’avantage et de maintenir cette avance jusqu’à la fin du match.

Quels impacts ont ces victoires sur le classement des clubs algériens ?

Ces victoires ont permis à l’USMA et au CRB de renforcer leur position dans leurs groupes respectifs.

L’USMA, grâce à son succès en Côte d’Ivoire, maintient sa première place dans le groupe A avec un total impressionnant de 13 points.

De son côté, le CR Belouizdad, grâce à sa victoire contre les Singida Black Stars, valide sa qualification pour les quarts de finale. Il occupe désormais la première place du groupe C avec 12 points, confirmant ainsi sa suprématie.