USMA : Le retour triomphal du « Général » Benchikha aux commandes, une nouvelle ère commence !

L’USMA, l’un des clubs de football les plus emblématiques d’Algérie, s’apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire. Le « Général » Benchikha, figure légendaire du football algérien, fait son grand retour aux commandes de l’équipe. Son arrivée suscite un immense espoir parmi les supporters et les joueurs, impatients de voir le club retrouver sa gloire passée. Cette nouvelle ère qui commence promet d’être riche en rebondissements et en émotions.

Restez connectés pour découvrir comment le « Général » compte mener l’USMA vers de nouveaux sommets.

Abdelhak Benchikha fait son grand retour à l’USM Alger

Le mardi 12 août a marqué le retour officiel d’Abdelhak Benchikha, 63 ans, en tant qu’entraîneur principal de l’USM Alger. Il prend la relève de Mohamed Lacet dont le contrat n’a pas été renouvelé. Cette nomination signe le deuxième passage de Benchikha au sein du club, avec pour objectif de redonner un nouvel élan aux « Rouge et Noir ».

Lors de sa première expérience à l’USMA en 2023, il avait conduit l’équipe vers ses premiers titres continentaux, notamment la Coupe de la Confédération et la Supercoupe d’Afrique, remportée face à Al-Ahly SC d’Égypte (1-0). Un doublé historique qui avait consolidé son image auprès des supporters.

Une saison 2025-2026 pleine de défis pour Benchikha et l’USM Alger

Après plusieurs expériences intenses mais éphémères, notamment à la JS Kabylie et Modern Sport en Égypte, Abdelhak Benchikha se prépare à une saison 2025-2026 chargée avec l’USM Alger. En tant que représentant de l’Algérie en Coupe de la Confédération africaine, suite à leur victoire en Coupe d’Algérie 2025, l’équipe affrontera au second tour le gagnant du match entre Génération Foot (Sénégal) et Amadou Diallo (Côte d’Ivoire). Le match aller est prévu à l’extérieur entre le 17 et le 19 octobre, suivi du retour à Alger du 24 au 26 octobre.

De plus, un défi majeur attend l’USM Alger en championnat avec un match difficile contre la JS Kabylie entre le 21 et le 23 août. La direction du club a exprimé sa confiance en Benchikha, considérant son retour comme un signe de stabilité et d’expérience.

Les ambitions du club pour Benchikha : stabilité, expérience et titres

La direction de l’USM Alger mise beaucoup sur le retour d’Abdelhak Benchikha. Son expérience et sa capacité à gérer les défis sont perçues comme des atouts majeurs pour la stabilité du club. Le technicien algérien est également attendu au tournant en raison de son passé glorieux avec l’équipe, où il a su se distinguer en tant que « faiseur de titres ».

L’objectif est clair : Benchikha doit non seulement maintenir cette réputation, mais aussi ajouter une nouvelle page dorée à l’histoire de l’USMA. Avec un palmarès déjà impressionnant, le club compte sur lui pour continuer à briller sur la scène africaine et locale.