USMA : Mystère autour de Saïd Allik, que se trame-t-il en coulisses ?

L’USMA, l’un des clubs de football les plus emblématiques d’Algérie, est actuellement au cœur d’une énigme qui suscite de nombreuses interrogations. Le mystère tourne autour de Saïd Allik, une figure incontournable du club. Des rumeurs circulent, des hypothèses sont formulées, mais qu’en est-il réellement ? Que se passe-t-il en coulisses ? Cet article tentera de démêler le vrai du faux et de vous apporter des éléments de réponse.

Plongez avec nous dans les arcanes de l’USMA pour comprendre ce qui se trame derrière le rideau.

Le retour ambigu de Saïd Allik à l’USM Alger

Deux mois après son retour à l’USM Alger, la position de Saïd Allik demeure incertaine. Bien qu’il ait été aperçu en compagnie du président Tebboune lors de la remise de la Coupe d’Algérie et aux côtés du ministre des Transports, qui supervise SERPORT, le propriétaire du club, Allik n’a pas encore officiellement signé de contrat avec la SSPA USMA.

Des rumeurs circulent sur un blocage dans les négociations pour le poste de directeur général du club, malgré une apparition télévisée où Allik a discuté de ses prétentions salariales. La situation est compliquée par des résistances au sein du conseil d’administration à lui accorder un contrôle total, notamment sur les finances.

Impasse dans les négociations pour le poste de directeur général

Les discussions concernant la nomination de Saïd Allik au poste de directeur général de l’USM Alger semblent être dans une impasse. Malgré des prétentions salariales dévoilées publiquement, aucun accord n’a été trouvé. Le blocage ne se limite pas à la question du salaire. En effet, le conseil d’administration du club semble réticent à accorder à Allik un contrôle total sur les finances du club.

Un projet de contrat proposant à Allik un poste de directeur technique a même été évoqué. Face à cette situation, Allik a exprimé son refus de continuer dans ces conditions. La décision finale pourrait revenir au ministre Saïd Sayoud, très impliqué dans les affaires du club récemment.

Renouvellement du conseil d’administration et influence du ministre Saïd Sayoud

Trois nouveaux membres, Fayçal Ouagnouni, Abdelhak Bousbia et Saïd Isoulah, ont intégré le conseil d’administration de l’USM Alger. Leur rôle dans la résolution de la situation actuelle reste à définir. Par ailleurs, un projet de contrat pour le poste de directeur technique a été soumis à Allik, qui semble réticent à accepter ces conditions.

Le ministre Saïd Sayoud, très présent dans les affaires du club, pourrait avoir le dernier mot. En outre, le conseil a sollicité une étude auprès du CETIC pour proposer une structure organisationnelle globale, signe d’une volonté de réorganisation.