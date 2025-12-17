USMA se prépare pour un mercato hivernal animé, l’attaque est déjà sur le terrain

L’USM Alger a récemment mis fin au contrat de l’attaquant libérien Emmanuel Ernest, dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer son secteur offensif.

Le club est en pourparlers avancés avec l’ivoirien Dramane Kamagaté, un jeune talent prometteur du football africain.

Emmanuel Ernest quitte l’USMA, un départ inattendu ?

L’attaquant international libérien Emmanuel Ernest a mis fin à son contrat avec l’USM Alger d’un commun accord.

🔴 Emmanuel Ernest quitte l’USMA suite à un accord à l’amiable avec la direction pour une résiliation de contrat. pic.twitter.com/LzECDVWo1h — USMA Xtra (@USMAXtra) December 13, 2025



Arrivé lors du dernier mercato estival comme renfort offensif, Ernest n’a pas su répondre aux attentes du club.

La direction de l’USMA a confirmé cette séparation dans un communiqué officiel, tout en souhaitant au joueur une bonne continuation pour sa carrière. Ce départ s’inscrit dans la stratégie du club de réajuster son secteur offensif.

Un nouvel équilibre offensif en vue pour l’USMA !

La décision de libérer Ernest s’inscrit dans une volonté de rééquilibrage offensif. Le club cherche à remplacer le joueur par un profil plus adapté à ses ambitions actuelles.

Cette stratégie vise à optimiser la performance de l’équipe sur le terrain. Il est important de noter que ce n’est pas le seul changement au sein de l’USMA.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TransferMOVEments (@transfermovements)



En effet, le milieu de terrain Salim Boukhanchouche a également quitté le club pour rejoindre le CR Belouizdad, ajoutant ainsi un autre défi à relever pour l’équipe.

Dramane Kamagaté, le futur visage de l’attaque de l’USMA ?

Les rumeurs se font de plus en plus insistantes autour de l’arrivée de Dramane Kamagaté à l’USM Alger.

L’attaquant ivoirien, actuellement au FC San Pedro, pourrait rejoindre le club algérien suite à un rachat de contrat estimé à 550 000 euros.

L’USMA réalise une superbe opération en faisant signer le jeune attaquant ivoirien, Dramane Kamagaté (San Pedro, 2005). Un vrai chasseur de buts (8 buts en championnat, 6 buts en coupe de la CAF) débarque en ligue1 Mobilis. #Algérie 🇩🇿 pic.twitter.com/98tv4cIG5b — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) December 15, 2025



International U20 et reconnu comme une étoile montante du football ivoirien, Kamagaté pourrait apporter un nouveau souffle à l’attaque de l’USMA. Les derniers détails administratifs sont en cours de finalisation et l’officialisation de son arrivée pourrait être annoncée dans les jours à venir.