USMA : Tension montante suite au retard de Cosider sur le centre d’entrainement, les détails

L’USMA, l’un des clubs de football les plus emblématiques d’Algérie, traverse une période de tension croissante. En cause ? Le retard pris par Cosider dans la construction du centre d’entraînement tant attendu. Cette situation suscite de nombreuses interrogations et alimente les débats au sein de la communauté sportive.

Dans cet article, nous allons vous présenter les détails de cette affaire qui fait grand bruit. Restez connectés pour découvrir les enjeux de ce retard et ses répercussions sur le club et ses supporters.

USM Alger met en garde Cosider et AVMETAL suite à des manquements dans la construction du centre de formation

Le club de football USM Alger a émis un avertissement officiel à l’encontre du groupe de construction Cosider et du bureau d’études AVMETAL, responsables respectivement de la réalisation et du suivi du projet de son nouveau centre de formation.

Cette démarche intervient après une série d’alertes précédentes ignorées par les deux entités. L’USM Alger donne huit jours pour rectifier ces dysfonctionnements.

Problèmes majeurs sur le chantier du centre de formation de l’USM Alger

Le chantier du futur centre de formation de l’USM Alger est en proie à des difficultés majeures. Le retard dans la réalisation des travaux dépasse largement les délais contractuels, mettant en péril le calendrier du projet. De plus, des travaux non conformes aux normes ont été constatés à plusieurs reprises, témoignant d’un manque de rigueur et de professionnalisme.

L’insuffisance de ressources humaines et matérielles entrave également la progression du chantier. Par ailleurs, l’absence de coordination efficace entre les différentes parties prenantes nuit à l’avancement du projet. Enfin, les relations tendues entre Cosider et AVMETAL compliquent la résolution des réserves techniques. Face à ces manquements, l’USM Alger exige des corrections sous huit jours.

Les mesures envisagées par l’USM Alger face à ces manquements

Face à cette situation préoccupante, l’USM Alger ne compte pas rester les bras croisés. Le club a clairement indiqué qu’il envisage de prendre des mesures juridiques contre Cosider et AVMETAL si les problèmes constatés ne sont pas résolus dans le délai imparti de huit jours.

Ces mesures pourraient inclure l’imposition de pénalités et d’amendes, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette décision témoigne de la détermination du club à faire respecter ses droits et à veiller à la bonne réalisation de son projet de centre de formation. L’USM Alger espère ainsi inciter les deux entités à assumer pleinement leurs responsabilités contractuelles.