L’USMA, l’un des clubs de football les plus prestigieux d’Algérie, est sur le point de vivre un tournant historique. Pour la première fois dans son histoire, un expert algérien est pressenti pour prendre les rênes du club. Cette nouvelle, qui suscite déjà beaucoup d’enthousiasme parmi les supporters, pourrait marquer une nouvelle ère pour le football algérien.

Restez connectés pour découvrir l’identité de cet expert et comprendre pourquoi sa nomination pourrait changer la donne pour l’USMA et le football algérien en général.

Préparation intensive de l’USM Alger pour la saison 2025-2026 en Tunisie

L’USM Alger, récent vainqueur de la Coupe d’Algérie, est en pleine préparation pour la prochaine saison de Ligue 1 Mobilis. En stage à Tabarka, en Tunisie, depuis une semaine, l’équipe a remporté des matchs amicaux contre le CS Ben Arous et le CS Bizerte.

L’entraîneur par intérim, Hadj Adlène, a mis en place une stratégie innovante en alignant deux équipes différentes pour chaque mi-temps, permettant ainsi à tous les joueurs de bénéficier de temps de jeu.

Ces victoires s’ajoutent à la dynamique positive de l’équipe qui se prépare activement pour la nouvelle saison.

Renforcement de l’USM Alger et recherche d’un nouvel entraîneur principal

L’USM Alger a accueilli trois nouvelles recrues pour renforcer son équipe : Che Malone Junior, défenseur international camerounais, Mohamed Bouderbala, milieu offensif, et Zakaria Draoui, milieu défensif.

Cependant, la direction est toujours à la recherche d’un entraîneur principal pour diriger le projet sportif. Abdelhak Benchikha, ancien coach de la JS Kabylie, est en passe de finaliser son retour à la tête de l’équipe avec Arezki Remmane comme adjoint.

Ce choix intervient après l’échec des négociations avec plusieurs entraîneurs étrangers, notamment Éric Chelle, en raison de leurs prétentions salariales élevées. Benchikha, qui jouit d’une grande popularité à Soustara, devrait rejoindre la délégation usmiste à Tabarka prochainement.

Le probable retour de Benchikha et les attentes pour la nouvelle saison

Abdelhak Benchikha, connu pour sa rigueur, son autorité et sa connaissance approfondie du club, est sur le point de faire son grand retour à l’USM Alger. Son arrivée est attendue avec impatience, notamment après l’échec des discussions avec plusieurs entraîneurs étrangers, dont Éric Chelle.

Selon certaines sources, Benchikha pourrait rejoindre la délégation usmiste à Tabarka dès mercredi pour préparer le début du championnat. Avec une préparation déjà bien avancée et le retour probable d’un coach qui connaît parfaitement la maison, l’USM Alger espère commencer la saison sur de bonnes bases, tout en capitalisant sur son récent succès en Coupe d’Algérie.