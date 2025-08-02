USMA : Zakaria Draoui, la nouvelle recrue sensationnelle du club en 2025 !

L’USMA, club de football algérien, fait parler de lui en 2025 avec l’arrivée d’une nouvelle recrue qui suscite déjà beaucoup d’enthousiasme. Zakaria Draoui, jeune prodige du ballon rond, rejoint les rangs de l’équipe et promet de faire vibrer les supporters. Son talent indéniable et sa détermination sans faille font de lui un atout majeur pour le club.

Découvrez dans cet article le parcours impressionnant de ce nouveau joueur et comment il compte marquer l’histoire de l’USMA. Restez connectés pour ne rien manquer de cette actualité sportive palpitante !

Zakaria Draoui : Un renfort de taille pour l’USMA

Le milieu de terrain algérien, Zakaria Draoui, rejoint les rangs de l’USM Alger après avoir quitté le Mouloudia d’Alger. Ce dernier, qui a récemment résilié son contrat avec le MCA, s’engage désormais en tant que joueur libre avec l’USMA. Cette signature marque la troisième recrue du club, après Che Malone et Mohamed Bouderbal.

Malgré une saison 2024-2025 mitigée avec le MCA, Draoui, 31 ans, apporte son expérience et sa connaissance des compétitions de haut niveau à l’USMA. Son choix de rester à Alger démontre son attachement à la ville et pourrait être un atout précieux pour le club, actuellement en proie à des difficultés internes.

Un parcours marqué par l’expérience et la persévérance

Originaire d’Hussein Dey, Zakaria Draoui a su se forger une place de choix dans le football algérien. À 31 ans, il n’est plus un simple espoir mais un milieu de terrain aguerri, habitué aux défis de haut niveau. Malgré une saison 2024-2025 en demi-teinte avec le MCA, son expérience et sa détermination restent indéniables.

Son récent engagement avec l’USMA, après la résiliation de son contrat avec le MCA, témoigne de sa volonté de continuer à évoluer au sein du football algérois. Cette signature, qui fait de lui la troisième recrue du club après Che Malone et Mohamed Bouderbal, pourrait bien donner un nouvel élan à l’USMA, actuellement confrontée à des turbulences internes.

Les autres recrues de l’USMA et la crise interne du club

En plus de Zakaria Draoui, l’USM Alger a également accueilli dans ses rangs Che Malone, originaire du Cameroun, et Mohamed Bouderbal, un autre compatriote algérien. Ces trois recrues arrivent dans un contexte difficile pour le club qui traverse une crise interne majeure.

Cette situation a d’ailleurs entravé la possible signature de Zinedine Ferhat, un autre joueur convoité par l’USMA. Malgré ces obstacles, le club continue de se renforcer et espère surmonter cette période tumultueuse grâce à l’expérience et au talent de ses nouvelles recrues.