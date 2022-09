Utilisez ce produit que vous avez à la maison dans la voiture pour vous débarrasser des mauvaises odeurs rapidement

Votre voiture n’est plus très neuve et l’odeur de l’habitacle devient de plus en plus incommodante. Les lavages ne suffisent pas à garder un parfum agréable à l’intérieur de la voiture, et les produits industriels coûtent cher.

Pas de panique, nous avons concocté quelques astuces pour vous débarrasser des mauvaises odeurs de votre véhicule. Et ce, seulement en utilisant des produits à disposition dans votre maison.

Quelques produits domestiques pour rafraîchir l’habitacle de votre voiture

Avoir un habitacle qui ne sent pas bon, ce n’est pas vraiment l’idéal d’un conducteur. Au fil du temps, l’humidité, la sueur, le moisie ou encore l’odeur de cigarette s’installent, et il est difficile de s’en débarrasser.

L’utilisation de désodorisant ne change pas grand-chose à long terme, ou crée un mélange encore plus indélicat. Pour éviter de faire des dépenses inutiles et d’accumuler les produits industriels, essayez plutôt ces quelques astuces :

L’assouplissant de linge

Conçu pour adoucir le linge et y laisser une odeur apaisante, l’assouplissant de linge peut agir comme un désodorisant efficace pour votre voiture. Versez une dose du produit dans de l’eau chaude, mélangez et imbibez un chiffon propre de ce mélange, puis frottez les sièges et les appuie-têtes. La fraîcheur de votre habitacle sera instantanée.

Le bicarbonate de soude

Il s’agit bel et bien du bicarbonate utilisé en cuisine. Ce n’est pas très étonnant, car ce produit de cuisine est connu pour ses vertus nettoyantes. Il suffit de créer un mélange à part égale avec de l’eau tiède.

Pour une utilisation optimale, versez le mélange dans un pulvérisateur. Il est important que votre voiture soit propre au préalable. Enfin, vaporisez le produit sur toute la surface interne de la voiture, y compris le toit et les tapis.

Le marc de café

Le marc de café est un produit de compostage très efficace contre les odeurs tenaces. Vous pouvez par exemple l’utiliser pour vous débarrasser de l’odeur de cigarette dans l’habitacle. Il suffit d’en déposer sur le cendrier, par exemple, et de laisser diffuser toute la nuit.