Vacance en Algérie _ les piscines ne cessent de créer des victimes

Après le drame impliquant la noyade d’une petite fille de 8 ans dans une piscine à Tizi Ouzou, une autre tragédie vient secouer ce week-end de vacances.

Ce vendredi, une nouvelle des plus tristes a fait le tour du pays, et vient nous rappeler le chagrin qu’avait causé la perte de la petite Myriam. Il s’agit de la mort de deux autres adolescents dans une piscine de la ville de Khemis Miliana, dans la wilaya de Aïn Defla.

Une bien malheureuse nouvelle qui va ébranler la vie de la famille qui vient de ces deux enfants. En effet, ce sont bien deux jeunes frères qui ont perdu la vie après s’être noyés dans la piscine.

Selon certaines sources, l’un serait mort sur place, pendant que l’autre a succombé à l’hôpital dans la nuit de vendredi. Les circonstances de l’accident ne sont pas encore dévoilées, mais cela nous rappelle très rapidement la mort de la jeune Myriam.

Dans ce contexte, plusieurs voix s’élèvent contre le manque de surveillances dans les piscines et parcs aquatiques, tandis que d’autres pointent aussi du doigt le manque de respect des consignes de sécurité.

Étant donné qu’il est difficile de trancher sur ces deux questions, ce qui est sûr, c’est qu’aucune réglementation n’est mise en place pour s’assurer du respect des normes de sécurité que tels endroits devraient disposer.

En attendant de plus amples détails sur cette affaire, le service de protection civile déplore les morts qui s’accumulent depuis le début des vacances. On pense d’ailleurs, au jeune adulte de 22 ans qui a trouvé la mort Barika, et un petit garçon de 11 ans mort à Bou Saâda, tous les deux dans une piscine.