Vacances en Tunisie : Vous devez absolument visiter ces 7 villes !

Située au nord de l’Afrique, sur la mer Méditerranée, la Tunisie est un pays qui a beaucoup à offrir aux visiteurs. De superbes stations balnéaires, de belles plages, des villages idylliques et des médinas colorées font que votre passage dans cette ville ne vous ennuiera pas. Si vous comptez y séjourner, voici 7 endroits qui valent la peine d’être visités.

Kairouan

C’est la ville sainte pour les musulmans, la plus grande mosquée d’Afrique s’y trouve. Le marché, ou Souk, est également très célèbre et constitue un lieu à visiter lors de votre séjour. En outre, il y a bien sûr la Médina qui frappe de loin par ses murs impressionnants.

Sousse

Situé au bord du golfe de Hammamet, Sousse émerveille les visiteurs par le ribat, la mosquée et la plage de Boujaafar. La vie nocturne animée est aussi ce qui rend cette ville très populaire.

Hammamet

Pour un bain de soleil sur la plage, Hammamet est l’endroit idéal. Cette station balnéaire populaire est une oasis au bord de la mer Méditerranée. Vous y trouverez des palmiers, des jasmins odorants et une longue plage de sable fin. Et tout cela se trouve à quelques pas de l’hôtel.

Monastir

Monastir est la ville qui possède le plus ancien Ribat que l’on puisse encore trouver. Sa grande mosquée est un très bel édifice à visiter, tout comme le mausolée de Habib Bourguiba, qui date du début du XXe siècle. Il y a également une médina et de bonnes plages et installations touristiques.

Sfax

Sur la côte de la mer Méditerranée, se trouve la ville portuaire animée de Sfax. De nombreuses cultures y ont laissé leurs traces. Il regorge de magnifiques sites à voir, tels que la médina de Sfax, la grande mosquée, les anciens remparts de la ville et la mosquée Sidi Amor.

Gabès

Dans la ville de Gabès, on y trouve des sites intéressants, tels que les phares du port, la mosquée de Gabès avec son magnifique minaret et plusieurs souks traditionnels. Cette ville ancienne a été sous la domination de plusieurs cultures.

Djerba

Djerba, la petite île de la Méditerranée est l’une des destinations de vacances à ne pas manquer. La péninsule le doit, entre autres, à son climat doux, à ses belles plages de sable blanc et à ses eaux claires. Lors d’un séjour à Djerba, goûtez aux épices de l’Afrique du Nord et soyez submergé par une forte dose de culture.