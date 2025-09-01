Vacances scolaires 2025/2026 : le calendrier officiel dévoilé, voici les dates à ne pas manquer

Préparez-vous à planifier vos prochaines vacances scolaires ! Le calendrier officiel pour l’année scolaire 2025/2026 vient d’être dévoilé. Que vous soyez parents, élèves ou enseignants, il est temps de noter les dates clés de cette nouvelle année scolaire.

Des petites vacances aux grandes vacances d’été, découvrez dans cet article toutes les périodes de repos qui vous attendent.

Restez connectés et ne manquez pas ces informations essentielles pour organiser au mieux votre emploi du temps et profiter pleinement de chaque moment de détente. Alors, prêts à découvrir le calendrier des vacances scolaires 2025/2026 ?

Calendrier scolaire 2025/2026 de la Mission française au Maroc dévoilé

La Mission française au Maroc, supervisée par l’Ambassade de France et le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), a récemment publié son calendrier pour l’année académique 2025-2026.

Ce calendrier unifié concerne les écoles, collèges et lycées du réseau, en particulier ceux affiliés à l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger) et à l’OSUI (Organisation du Système de l’Université Inter-Académique). Il est essentiel pour la planification des activités scolaires, permettant aux enseignants, élèves et parents de se préparer efficacement pour l’année à venir.

Les dates clés du calendrier scolaire 2025/2026

Le calendrier de l’année scolaire 2025-2026 débute avec la prérentrée des enseignants le lundi 1er septembre 2025, suivie de la rentrée des élèves le mardi 2 septembre. Les vacances d’automne sont prévues du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025. Les vacances de Noël se tiendront du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026.

Les vacances d’hiver et de printemps auront lieu respectivement du samedi 21 février au lundi 9 mars 2026 et du samedi 25 avril au lundi 11 mai 2026. La fin des cours est fixée au vendredi 3 juillet 2026. Il est à noter que les enseignants participant aux jurys d’examen restent en poste jusqu’à une date déterminée annuellement par le Conseiller culturel adjoint.

Jours fériés inclus dans le calendrier scolaire 2025/2026

Le calendrier scolaire 2025/2026 comprend plusieurs jours fériés, dont certains sont mobiles et nécessitent une confirmation. Parmi ces jours, on compte la Fête du Mouloud (Aïd Al Mawlid) le vendredi 5 septembre 2025, la Toussaint le samedi 1er novembre 2025, la Marche Verte le jeudi 6 novembre 2025, et la Fête de l’Indépendance le mardi 18 novembre 2025.

Le Nouvel An Amazigh est prévu pour le mercredi 14 janvier 2026, suivi par Aïd El Fitr (Aïd El Serghir) vers le 20 mars 2026. La Fête du Travail est fixée au vendredi 1er mai 2026, tandis que l’Aïd El Kebir (Aïd El Adha) et le 1er Moharrem sont à confirmer.

Ces jours fériés reflètent la richesse culturelle et historique du Maroc, et leur inclusion dans le calendrier scolaire témoigne du respect des traditions locales.