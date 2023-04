Vague de chaleur exceptionnelle et historique en Espagne – L’Algérie est-elle concernée ?

Une canicule précoce en cette saison

L’été se pointe plus tôt que prévu cette année en Algérie. En effet, une vague de chaleur inédite est attendue cette semaine dans le pays, selon les prévisions de la Chaîne météo. Pour ceux qui espéraient des pluies en cette fin du mois d’avril au moment où l’Algérie fait face à une sécheresse endémique menaçant la récolte de blé et d’autres cultures comme l’oignon, ils seront déçus.

Impact sur le sud de l’Europe et autres pays africains

Un temps caniculaire est également prévu cette semaine sur le sud de l’Europe, notamment en Espagne et ses régions proches du littoral méditerranéen. La vague de chaleur devrait également toucher plusieurs pays africains, dont le Maroc.

L’agence météorologique nationale espagnole confirme qu’une canicule historique va frapper l’Espagne, dont l’agriculture a déjà les deux genoux à terre. 35-40°C sont attendus, en avril.

+16°C aux normes.

C’est inédit en Espagne.

C’est inédit en Europe.https://t.co/ca1OAoN3Jf pic.twitter.com/NwWtVaoASX — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) April 23, 2023



Des records mensuels pourraient tomber, risquant d’avoir des impacts sur l’agriculture, la santé publique et les écosystèmes de ces pays.

Conséquences possibles de cette vague de chaleur

Agriculture et écosystèmes en danger

Face à cette sécheresse endémique qui menace déjà la récolte de blé et d’autres cultures en Algérie, cette vague de chaleur pourrait aggraver la situation. Les agriculteurs devront redoubler d’efforts pour assurer la survie de leurs cultures et éviter des pertes considérables.

Les écosystèmes pourraient également être affectés par cette canicule inhabituelle, avec des conséquences potentielles sur la biodiversité et les ressources naturelles disponibles.

Menace sur la santé publique

La population algérienne doit se préparer à affronter cette vague de chaleur qui peut avoir des impacts sur la santé publique. Il est important de prendre certaines mesures pour se protéger de la canicule, telles que :

Boire régulièrement de l'eau pour éviter la déshydratation.

Se rafraîchir le corps autant que possible (douches, bains, brumisateurs).

Éviter les efforts physiques intenses et privilégier les heures les moins chaudes pour les activités extérieures.

Se protéger du soleil en portant des vêtements légers, clairs et couvrants, ainsi qu'un chapeau et des lunettes de soleil.

Fermer les volets et fenêtres durant la journée pour garder un intérieur frais.

Les autorités sanitaires devront également mettre en place des actions de prévention et d’accompagnement pour les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques.

La nécessité de s’adapter aux changements climatiques

Cette vague de chaleur caniculaire attendue en Algérie et dans d’autres pays rappelle l’importance de s’adapter aux changements climatiques. Les gouvernements, les entreprises et les citoyens doivent travailler ensemble pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer des alternatives énergétiques durables et mettre en place des mesures d’adaptation face aux impacts du changement climatique.

L’enjeu est de taille pour préserver notre planète et assurer un avenir viable et résilient pour les générations futures.

