A part le Dinar Algérien (DZD), plusieurs devises étrangères ont cours légal sur le territoire Algérien, telles que l’Euro, le Dollar, la Livre Sterling, le Dirham Marocain et bien d’autres. Cependant, leurs valeurs sur le marché des changes diffèrent l’une de l’autre.

Le cours de change du Dollar Américain et Canadien sur le marché des devises en Algérie

Le Dollar Américain est la monnaie la plus utilisée dans le monde, surtout durant les échanges et transactions internationaux.

Sa valeur étant très mouvante, le Dollar Américain (1 USD) vaut actuellement 145.24 DZD au square à l’achat et 145.25 DZD au square à la vente sur le marché officiel des devises. En revanche, sur le marché parallèle, 1 USD équivaut à 201 DZD et 203 DZD, respectivement à l’achat et à la vente.

En ce qui concerne le Dollar Canadien ou CAD, celui-ci n’a pas le même poids ni la même valeur que le Dollar Américain. Effectivement, sur le marché interbancaire des changes, 1 CAD est offert à 113.60 DZD à l’achat et 113.65 DZD à la vente. Par contre, sur le marché noir, celui-ci peut être acheté à 151 DZD, et vendu à 154 DZD.

Le taux à l’échange de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse sur le marché des changes Algérien

L’Euro est actuellement très utilisé en Algérie et en Afrique en général. Sur le marché officiel des changes, le cours à l’achat de l’Euro est de 155.72 DZD ; et à la vente, il est de 155.80 DZD. Cependant, le cours de change sur le marché parallèle est de 213 DZD au square à l’achat, et de 215 DZD à la vente.

La Livre Sterling, quant à elle, peut être achetée à 182.80 DZD à l’achat ; et à 182.87 DZD à la vente sur le marché interbancaire. C’est ce qui fait d’elle la devise la plus chère sur le sol Algérien. En revanche, sur le marché noir, 1 GBP vaut jusqu’à 250 DZD à l’achat, et 254 DZD à la vente.

Cependant le Franc Suisse ou CHF équivaut à 150.76 DZD à l’achat, et à 150.83 DZD à la vente. Ce taux est différent sur le marché parallèle des changes puisque 1 CHF coûte environ 207.50 DZD rien qu’à la vente.

La cotation du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Dinar Tunisien et du Riyal Saoudien sur le marché des devises en Algérie

Le Dirham Emirati, en premier lieu, peut être acheté à 39.53 DZD et peut être vendu à 39.55 DZD sur le marché officiel. En revanche, sur le marché noir, 1 AED vaut, à la vente, 54 DZD.

Le Dirham Marocain, en second lieu, équivaut 14.56 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente. Sur le marché parallèle, cependant, son cours à la vente est de 20 DZD.

Le Dinar Tunisien, en troisième lieu, coûte 47.63 DZD à l’achat, 48.10 DZD à la vente sur le marché interbancaire officiel. Mais sur le marché noir, 1 TND peut être vendu 70 DZD.

Le Riyal Saoudien, en dernier lieu, équivaut à 38.72 DZD tant à l’achat qu’à la vente sur le marché officiel. Et sur le marché parallèle, le cours à la vente de Riyal Saoudien est de 53 DZD.