Venise 2025 : le bouleversant « Roqia » de Yanis Koussim, un réalisateur algérien en lice pour la Mostra

L’année 2025 marque un tournant dans le cinéma algérien avec l’émergence de Yanis Koussim, un réalisateur talentueux qui fait sensation à la Mostra de Venise. Son film « Roqia » est en effet en compétition pour ce prestigieux festival international du film. Cette œuvre bouleversante met en lumière des thématiques fortes et universelles, tout en restant profondément ancrée dans la culture algérienne.

Découvrez comment ce jeune réalisateur a réussi à captiver l’attention du monde du cinéma et à se faire une place parmi les grands noms du septième art.

La 82ᵉ Mostra de Venise : un rendez-vous cinématographique mondial

Du 27 août au 6 septembre, la 82ᵉ édition de la Mostra de Venise illuminera l’été avec une sélection de films internationaux. Cet événement prestigieux récompensera deux acteurs avec les Lions d’or d’honneur pour leur carrière exceptionnelle.

Sept films seront en lice pour trois grands prix lors de la 40ᵉ semaine internationale de la critique de cinéma, dont le grand prix IWONDERFULL, le Prix du Public du Film Club et le prix Luciano Sovena du meilleur producteur indépendant. La Mostra de Venise, divisée en plusieurs sections, attribue également le Lion d’or, son prix principal, aux films de la compétition officielle.

« Roqia » : un thriller horrifique algérien en compétition

Le cinéma algérien sera à l’honneur lors de cette 82ᵉ édition de la Mostra de Venise grâce à « Roqia », un film réalisé par Yanis Koussim. Ce thriller horrifique, qui fait partie des sept longs-métrages en compétition, nous plonge dans deux récits entrelacés se déroulant à différentes époques.

Le film explore les mystères du passé et du présent à travers les tourments d’Ahmed, amnésique suite à un accident, et d’un Raqi atteint d’Alzheimer. La présence de « Roqia » dans la sélection officielle témoigne de la vitalité et de la créativité du cinéma algérien sur la scène internationale.

Yanis Koussim : un réalisateur algérien à l’honneur

Né en 1977 à Sétif, Yanis Koussim est un réalisateur algérien reconnu pour ses courts-métrages tels que « Khouya », primé aux festivals de Locarno et d’Amiens. Il a également contribué au scénario du film « Roqia » et coécrit plusieurs autres œuvres cinématographiques.

En plus de sa carrière de réalisateur, Koussim est l’un des fondateurs de « Plateau19 », un collectif dédié à la promotion du cinéma indépendant en Algérie. Sa participation à la Mostra de Venise avec « Roqia » souligne son engagement envers le cinéma algérien et témoigne de son talent reconnu sur la scène internationale.