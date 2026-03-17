Verdict tombé en Algérie : l’affaire Mokwena trouve enfin son épilogue

Rulani Mokwena, ancien entraîneur du MC Alger, a récemment fait face à la justice algérienne suite à une affaire de mouvements de capitaux non déclarés.

Malgré cette mésaventure judiciaire, il poursuit sa carrière d’entraîneur en Libye. Plongez au cœur de cette affaire qui a brièvement secoué le monde du football.

Rulani Mokwena : une condamnation qui fait du bruit en Algérie

L’ancien coach du MC Alger, Rulani Mokwena, a été arrêté à l’aéroport d’Alger avec 16 000 euros non déclarés.

Cette arrestation a suscité un vif intérêt dans le monde sportif algérien. Le tribunal de Dar El Beïda à Alger a prononcé une peine de deux mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 dinars algériens.

La somme d’argent non déclarée, découverte lors de son interpellation, a été confisquée. Mokwena, qui quittait l’Algérie après la fin de son contrat avec le MC Alger, a plaidé l’ignorance de la réglementation sur les mouvements de capitaux vers l’étranger.

Quelle était vraiment l’intention de Mokwena ?

Devant le tribunal, Mokwena a défendu sa position en affirmant qu’il ignorait l’obligation de déclarer une telle somme.

Il a expliqué que cette réglementation sur les mouvements de capitaux vers l’étranger lui était inconnue.

De plus, il a précisé que l’argent n’était pas entièrement à lui. Une partie de cette somme était destinée à couvrir certaines dépenses liées à son déplacement. Cette défense a suscité des interrogations sur la véritable intention de Mokwena.

Malgré tout, Mokwena ne quitte pas le terrain !

En dépit de cet incident judiciaire, Rulani Mokwena n’a pas l’intention de mettre un terme à sa carrière d’entraîneur.

Il a récemment signé un contrat avec le Al-Ittihad Club en Libye, prouvant ainsi sa détermination à poursuivre son parcours professionnel.

Cette affaire a brièvement mêlé actualité judiciaire et football, quelques jours seulement après le départ de Mokwena du championnat algérien.

Un épisode qui aura marqué la fin de son aventure algérienne mais qui ne semble pas entacher son futur dans le monde du football.