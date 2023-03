Vers l’importation de 20.000 voitures JAC en Algérie – Découvrez les différents modèles

Pour satisfaire la demande des automobilistes algériens, SARL EMIN Auto a obtenu l’agrément définitif le mardi 14 mars 2023 pour commencer les procédures d’importation des voitures neuves marque chinoise JAC. Cette action s’ajoute aux distributeurs officiels de FIAT et OPEL. Un total de 20.000 voitures seront importées cette année, dont 15.000 véhicules utilitaires et 5.000 voitures de tourisme. La première cargaison devrait arriver en mai prochain, et le reste des voitures viendront successivement par la suite.

Présentation générale des voitures

Les modèles JAC proposés par SARL EMIN Auto sont très variés. Les voitures de tourisme se composeront majoritairement de berlines et de coupés. Qui offriront de nombreuses performances et un design plutôt sportif. Les voitures utilitaires quant à elles varieront du pick-up 4×4 au break familial en passant par le quatre portes. De plus, chaque modèle est doté de technologies de pointe pour une conduite plus sûre et plus confortable. Les motorisations iront du diesel à l’essence et jusqu’à des versions hybrides.

Les avantages de ces modèles

Chaque voiture JAC présente un certain nombre d’avantages pouvant séduire le conducteur. En premier lieu, toutes ces voitures ont été conçues pour être fiables et robustes. Elles offrent également une bonne tenue de route et une conduite agréable. De plus, les moteurs proposés sont modernes et économiques en carburant, ce qui peut aider à réduire les coûts d’utilisation.

Quelques exemples de modèles

Parmi les nombreux modèles, on trouve le Jac G7 Luxury, un SUV compact doté d’un moteur 1.5 litre essence à 5 vitesses. Ce modèle propose un intérieur spacieux et moderne, et offre de nombreuses fonctionnalités telles que Bluetooth, caméra de recul, navigation et système multimédia.

Il y a également le GS2 Luxury, un break familial élégant et doté d’un puissant moteur 1.5l turbo diesel à 5 vitesses. Le G7 Luxury offre une grande capacité de chargement et des performers dynamiques impressionnants.

Enfin, le Jac SUV GS4 est un pick-up 4×4 robuste et polyvalent doté d’un moteur 1.5 l diesel à 5 vitesses. Il est équipé d’une transmission intégrale et de nombreuses fonctionnalités comme le contrôle de traction et le freinage d’urgence.

Le choix des modèles proposés par SARL EMIN Auto est donc très large. L’ensemble des véhicules disponibles offrira à l’automobiliste algérien un choix optimal dans sa recherche d’une voiture neuve. Les 20.000 voitures JAC attendues pour cette année devraient donc permettre aux conducteurs algériens de bénéficier pleinement des avantages de la technologie automobile.

Sources