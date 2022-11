Vers une baisse des prix de la viande rouge en Algérie : une nouvelle stratégie pour la régulation du marché

La viande rouge devrait être un des ingrédients des plats principaux en Algérie, pourtant son prix est trop élevé pour la majorité des ménages. Le kilo est vendu à 2000 DA environ. Le gouvernement va appliquer des mesures pour baisser le prix en régulant le circuit de vente. Le problème semble donc se situer au niveau de la distribution et non du côté des producteurs.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural s’est concerté avec les éleveurs

C’est à l’issue de cette entrevue avec les éleveurs que le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohammed Abdelhafid Henri s’est rendu compte de l’origine des prix élevés de la viande rouge et blanche.

Ce n’est pas le producteur qui vend sa viande aussi chère, ce sont les intermédiaires qui se trouvent sur le circuit de distribution qui gonflent les prix pour augmenter leur commission. Il devient ainsi urgent d’assainir le marché, car les consommateurs et les éleveurs sont chacun victimes si les ventes se raréfient.

Le prix de la viande rouge devrait avoisiner 1200 DA

C’était lors de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation que Mohammed Abdelhafid Henri a annoncé officiellement qu’il va contrôler le marché de la viande rouge et le nombre d’intervenants concernant la vente au détail. Il a été constaté que l’intermédiaire dégage une marge bénéficiaire de 800 DA le kg.



Le prix de la viande blanche ne devrait pas non plus être aussi élevé, car plusieurs mesures ont été appliquées pour alléger au maximum les charges des éleveurs. On peut citer la stabilité du prix du soja et du maïs depuis plusieurs mois, les prix sur le marché ont été subventionnés, la suppression de la TVA pour les éleveurs de volailles, etc.