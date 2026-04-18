Vers une France plus verte : le gouvernement envisage la création d’une agence dédiée à l’efficacité énergétique

Découvrez les récentes initiatives du gouvernement sous la houlette du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, visant à optimiser l’efficacité énergétique et à renforcer la qualité des infrastructures publiques.

Deux projets de décrets exécutifs sont en discussion, portant sur la création d’une nouvelle agence nationale pour l’efficacité énergétique et l’établissement d’un référentiel pour les produits de construction et d’entretien des infrastructures.

Vers une nouvelle ère énergétique : la création de l’Agence Nationale pour l’Efficacité Énergétique

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a récemment dirigé une réunion gouvernementale axée sur l’examen de deux projets de décrets exécutifs.

Le premier projet concerne la mise en place de l’agence nationale pour l’efficacité énergétique et la maîtrise de l’énergie.

Cette agence est le fruit de la fusion de l’Agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie et du Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.

Cette initiative vise à optimiser et rationaliser les structures publiques intervenant dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Quels sont les objectifs de cette fusion d’agences ?

L’objectif principal de cette fusion est d’améliorer la coordination et la gouvernance dans le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

En regroupant ces deux entités, le gouvernement espère optimiser leurs opérations et rationaliser leur structure.

Cette démarche s’inscrit dans l’ambition de l’Algérie de rester un acteur clé dans le domaine énergétique.

La nouvelle agence aura pour mission de promouvoir une utilisation plus efficace de l’énergie et de soutenir le développement des énergies renouvelables.

Un pas vers l’avenir : homologation des produits pour les infrastructures publiques

Le second projet de décret exécutif abordé lors de cette réunion gouvernementale concerne l’homologation des produits utilisés dans la construction et l’entretien des infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires, maritimes et ferroviaires.

Ce projet vise à établir un référentiel précisant les exigences et normes techniques de ces produits. Ce référentiel garantira la qualité, la sécurité et la durabilité des infrastructures de base.

Il s’agit d’une étape cruciale pour assurer la pérennité de nos infrastructures publiques et leur conformité aux normes internationales.