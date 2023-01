Versement de l’allocation chômage en Algérie le 28 de chaque mois : voici comment s’inscrire ?

En janvier 2021, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé un relèvement de l’allocation chômage. Une nouvelle qui devrait soulager la situation des 1,9 millions de chômeurs algériens et contribuer à intégrer les demandeurs d’emploi dans le marché du travail.

Ce relèvement concernera également les femmes ayant de jeunes enfants qui recevront une subvention mensuelle de 8.000 DZD. Mais comment faire pour en bénéficier ? Dans ce numéro du jeudi 26 janvier 2023, nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir pour s’inscrire à l’allocation chômage en Algérie.

Les conditions d’obtention de l’allocation chômage

Pour bénéficier de l’allocation chômage, vous devez tout d’abord remplir certaines conditions. En effet, l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) en Algérie exige des primo-demandeurs d’emplois des conditions précises pour pouvoir profiter de cette aide financière.

Ainsi, vous devez être âgé de 18 ans au moins, et ne pas être fonctionnaire et ne pas bénéficier d’un salaire fixe. De plus, vous devez justifier d’un diplôme universitaire pour pouvoir prétendre à l’allocation chômage.

Comment s’inscrire à l’allocation chômage ?

Si vous remplissez toutes les conditions pour obtenir l’allocation chômage algérienne, vous pouvez procéder à votre inscription via la plateforme Minha Anem DZ.

Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Une fois inscrit, vous pourrez procéder au versement de la nouvelle valeur de cette aide à compter du mois en cours.

La nouvelle valeur de l’allocation chômage

Le versement de l’allocation chômage se fera à sa date habituelle et pour les deux années 2023 et 2024, le montant de cette allocation a été revu à la hausse et passe de 13.000 à 15.000 DZD.

Et ce, afin de permettre aux demandeurs d’emplois de trouver un emploi plus facilement et de bénéficier d’une aide supplémentaire qui leur permettra de mieux vivre le temps de leur recherche.