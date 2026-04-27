Vertiges et pertes d’équilibre, comment savoir s’il est temps de sonner l’alarme médicale ?

Découvrez les mystères du vertige, ce symptôme intrigant qui n’est pas une maladie en soi, mais un signal d’alerte de notre corps. Explorez ses différentes formes cliniques, ses causes variées et comment l’âge, le mode de vie ou certains médicaments peuvent influencer sa survenue.

Apprenez également à reconnaître quand il peut cacher une pathologie plus sérieuse et comment le prévenir efficacement.

Vertiges : un symptôme à ne pas négliger !

Le vertige, souvent associé à une sensation de tournis ou de déséquilibre, n’est pas une maladie en soi. Il s’agit plutôt d’un signal d’alarme indiquant un dysfonctionnement dans l’un des trois systèmes qui assurent l’équilibre du corps humain. Ces systèmes sont le système vestibulaire de l’oreille interne, la vision et la proprioception musculo-squelettique.

Facteurs déclenchant un épisode vertigineux

Il existe plusieurs formes cliniques de vertige, dont le vertige rotatoire qui donne une impression de rotation, et l’étourdissement, qui se manifeste par. Chaque année, des millions de personnes consultent un médecin pour ces sensations déstabilisantes. Il est donc essentiel de ne pas négliger ce symptôme.

Plusieurs facteurs peuvent augmenter la probabilité de vivre un épisode vertigineux. L’âge, les antécédents médicaux, certains médicaments et le mode de vie sont des éléments à prendre en compte. Par exemple, une personne âgée ou ayant des antécédents de problèmes d’équilibre est plus susceptible de souffrir de vertiges.

De plus, certains symptômes accompagnant les vertiges peuvent donner des indications sur leur origine. Les nausées, vomissements, sueurs froides, acouphènes, vision floue ou difficulté à maintenir la station debout sont autant de signes qui peuvent aider à identifier la cause du vertige et orienter le traitement.

Comment diagnostiquer et traiter les vertiges ?

Le diagnostic des vertiges repose sur un examen clinique rigoureux. Le médecin interroge le patient sur les circonstances d’apparition du vertige, sa durée, sa fréquence et les symptômes associés. Il peut également réaliser des tests d’équilibre et rechercher la présence d’un nystagmus, mouvements involontaires et saccadés des yeux, signe d’une atteinte du système vestibulaire.

Le traitement des vertiges varie en fonction de leur cause. Il peut inclure des manœuvres thérapeutiques, comme la manœuvre d’Epley pour le VPPB, des médicaments ou, dans certains cas rares, une intervention chirurgicale. Des modifications du mode de vie peuvent également aider à réduire la fréquence des crises vertigineuses.