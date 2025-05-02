Verts : Offensive impressionnante de l’équipe DZfoot cette semaine, une performance à suivre !

L’équipe DZfoot, connue pour ses performances remarquables sur le terrain, a une fois de plus fait parler d’elle cette semaine. Les Verts ont démontré une offensive impressionnante qui a captivé les amateurs de football du monde entier. Cette performance exceptionnelle mérite d’être suivie de près, car elle pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire du football en 2025. Restez connectés pour découvrir comment ces talents ont réussi à se démarquer et quelles sont les perspectives pour les prochains matchs.

Préparez-vous à plonger dans une analyse détaillée de cette semaine mémorable pour l’équipe DZfoot.

Le onze de la semaine du 21 au 28 avril 2025 selon DZfoot

DZfoot dévoile pour la deuxième année consécutive son équipe type de la semaine, couvrant la période du 21 au 28 avril 2025. Cette sélection est basée sur les notes fournies par Sofascore et d’autres critères afin de donner une vision précise des performances de nos joueurs à travers le monde. En attaque, Amine Gouiri de l’OM se distingue avec un triplé mémorable. Sur les ailes, Badreddine Bouanani et Riyad Mahrez ont brillé, tandis qu’Amir Sayoud a dominé l’axe.

Sofiane Bendebka et Adem Zorgane ont excellé en récupération. La défense est composée de Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini, Sohaib Nair et Mehdi Dorval. Enfin, Tarek Bouseder de l’ES Sétif s’est imposé comme gardien de la semaine.

Performances remarquables des attaquants sélectionnés

Amine Gouiri a été l’homme du match pour l’OM, marquant un triplé impressionnant, dont un but spectaculaire. Sur le banc, Redouane Berkane et Hilal Soudani ont également fait preuve d’une grande forme. Badreddine Bouanani, malgré son positionnement en axe contre le PSG, a brillé sur le flanc gauche avec deux passes décisives cruciales.

Riyad Mahrez continue de faire parler de lui, inscrivant un but en quart de finale de la Champions League d’Asie. Amir Sayoud a maintenu sa place dans l’axe grâce à une performance exceptionnelle. Sur le banc, Saïd Benrahma, Rayan Ghrieb et Bilal Boutobba ont montré leur valeur avec des buts et des passes décisives.

Zoom sur la défense solide de l’équipe

La défense a été un pilier clé de cette équipe de la semaine. Ramy Bensebaini s’est affirmé dans la défense à trois du BVB, montrant une amélioration constante. Sohaib Nair a également brillé avec Guingamp, contribuant à une victoire contre Martigues.

Mehdi Dorval a continué à impressionner avec Bari, faisant preuve d’une grande justesse en tant que latéral droit. Tarek Bouseder, le gardien titulaire de l’ES Sétif, a été excellent face au Paradou, gagnant sa place dans l’équipe de la semaine. Sur le banc, Ziyad Larkeche et Oussama Melala ont également démontré leur valeur, malgré des performances moins remarquées.