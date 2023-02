VFS Global Algérie opte pour nouveau système de rendez-vous

VFS Global Algérie, le centre de traitement des demandes de visa pour la France en Algérie, a annoncé de nouvelles mesures concernant la prise de rendez-vous. Afin de faciliter l’obtention d’un visa pour la France, il est nécessaire de respecter ces dispositifs. Découvrez avec nous les détails du système mis en place par VFS Global Algérie et ce qu’il implique pour les candidats au voyage.

Dans un communiqué publié mardi, VFS Global Algérie a communiqué les nouveaux dispositifs en lien avec le système de rendez-vous. Les citoyens algériens souhaitant obtenir un visa pour la France sont invités à créer un compte sur leur site web. Lors de cette étape, il est obligatoire de mentionner le numéro de téléphone personnel ainsi que l’adresse e-mail, qui seront à inscrire également sur la plateforme France-visas.

Télécharger l’application WhatsApp

En plus des coordonnées, VFS Global Algérie invite ses clients à télécharger l’application WhatsApp. Une fois l’inscription sur le site effectuée, un code à usage unique et un code QR seront envoyés par cette application. Ces codes sont à présenter sur le téléphone mobile du demandeur de visa à l’entrée de l’établissement. Leur présence est nécessaire pour vérifier l’authenticité du rendez-vous et l’entrée au centre de dépôt des demandes.

Refus d’accès et annulation du rendez-vous

Toute anomalie relative à ces dispositifs peut entraîner un refus d’accès et une annulation du rendez-vous sans remboursement des frais. L’ensemble des informations à ce sujet est disponible sur la page Facebook de VFS Global Algérie ou sur leur site officiel.

Une démarche nécessaire pour l’obtention d’un visa pour la France

Les nouvelles mesures mises en place par VFS Global Algérie visent à améliorer les conditions de traitement des dossiers des candidats au voyage. Les informations à fournir et les codes à présenter à l’entrée du centre sont donc à prendre en compte pour obtenir un visa pour la France en Algérie.