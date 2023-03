Viande trop chère ? voici les aliments qui peuvent la remplacer !

Vous êtes végétalien ou simplement vous ne mangez pas de viande ? Vous cherchez des alternatives à la viande pour équilibrer votre alimentation ? Il existe effectivement plusieurs produits qui peuvent remplacer la viande dans vos plats, tout en donnant une touche originale et des saveurs variées.

Les graines

Les graines sont le produit idéal pour remplacer la viande. Elles sont riches en protéines végétales, en minéraux et sont très nutritives. Les graines de lin, par exemple, sont riches en fibres et en acides gras oméga-3.

D’autres graines comme les graines de chia et de sésame sont très appréciées et peuvent être incorporées dans des salades, des sandwiches ou des gâteaux. Les graines germées sont également très bénéfiques pour la santé ; elles contiennent beaucoup de vitamines et de minéraux.

Les céréales

Le quinoa est probablement l’une des céréales les plus populaires auprès des végétaliens. C’est une source complète de protéines végétales ainsi que de glucides complexes et d’acides gras essentiels. Il peut être consommé crus ou cuit, seul ou mélangé à d’autres ingrédients.

D’autres céréales telles que le riz brun, le millet et l’amarante constituent aussi des alternatives intéressantes pour remplacer la viande.

Les légumineuses

Les légumineuses sont un autre type de produit phare des régimes végétaliens. Elles offrent une quantité impressionnante de protéines végétales et sont riche en fer. Le tofu est l’un des produits les plus connus et il est très polyvalent. Vous pouvez le faire cuire au four, le griller ou le mélanger à des légumes et des herbes.

Les haricots, les pois chiches et les lentilles sont aussi très nutritifs et peuvent constituer un excellent remplacement pour la viande.

Les fruits à coque

Les noix et les fruits à coque sont très riches en graisses saines et en protéines végétales. Les amandes, les noix de cajou et les noix sont particulièrement riches en graisses insaturées et en antioxydants. Elles sont faciles à incorporer dans des smoothies, des salades ou des desserts. On trouve aussi des noix de macadamia, des noix du Brésil et des noisettes qui sont très nutritives et délicieuses.

Le seitan

Le seitan est une alternative intéressante pour remplacer la viande. C’est une préparation à base de gluten de blé très riche en protéines végétales et en fer. Les végétaliens apprécient particulièrement sa texture proche de celle de la viande. Il est très polyvalent et peut être utilisé pour faire des burgers, des wraps ou des mets asiatiques. De plus, il est très bon marché.

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreux produits qui peuvent facilement remplacer la viande dans votre alimentation. Grâce à toutes ces options, vous pouvez varier vos repas tout en profitant des nombreux bienfaits nutritionnels de chaque produit. Que ce soit pour des raisons diététiques ou pour des raisons écologiques, il y a de quoi satisfaire tous les goûts !