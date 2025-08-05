Victoire juridique pour la Royal Air Maroc : ses pilotes perdent le combat en tribunal

La compagnie aérienne nationale du Maroc, la Royal Air Maroc, vient de remporter une victoire juridique significative. En effet, après un long combat judiciaire, ses pilotes ont été déboutés par le tribunal. Cette décision marque un tournant majeur dans le conflit qui oppose depuis plusieurs mois la direction de l’entreprise à son personnel navigant.

Quels sont les enjeux de cette affaire ? Comment cette décision pourrait-elle influencer l’avenir de la compagnie et de ses employés ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

Conflit entre la Royal Air Maroc et ses pilotes : origines et aboutissement

La Cour de cassation a tranché en faveur de la Royal Air Maroc (RAM) dans un litige l’opposant à plusieurs de ses pilotes, licenciés pour des raisons économiques. Ce conflit judiciaire, qui a débuté il y a plus de cinq ans, trouve son origine dans la crise sanitaire de la Covid-19. En 2020, face aux conséquences dévastatrices de la pandémie sur le secteur aérien, la RAM a dû procéder à des licenciements économiques.

Plusieurs pilotes ont été concernés par cette mesure à partir du 31 août 2020. Ces derniers ont contesté leur licenciement, jugeant celui-ci abusif, et ont réclamé des indemnités supplémentaires et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Le cheminement judiciaire de l’affaire

Initialement, le tribunal de première instance a approuvé la décision de la RAM de licencier ses pilotes. Cependant, en 2024, la Cour d’appel de Casablanca a renversé ce verdict, soutenant les pilotes.

Face à cette défaite, la RAM a porté l’affaire devant la Cour de cassation, arguant que la Cour d’appel avait violé les règles de procédure civile et manqué de fondement juridique pour justifier sa décision.

La Cour de cassation tranche en faveur de la RAM

Après avoir examiné les arguments de la RAM, la Cour de cassation a conclu que ceux-ci étaient valides et a donc annulé le verdict de la Cour d’appel de Casablanca. Cette décision confirme la légalité des licenciements économiques effectués par la compagnie en 2020. Elle souligne également l’importance cruciale du respect des règles de procédure civile dans le traitement des litiges liés aux licenciements économiques.

Ce jugement est un tournant majeur dans cette affaire, car il valide non seulement les motifs économiques des licenciements, mais aussi le respect de la réglementation en vigueur pour ce type de procédure.