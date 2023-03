Vignette automobile 2023 – La Direction générale des impôts prolonge le délai d’acquittement

La Direction générale des impôts (DGI) a publié un communiqué important concernant l’acquisition des vignettes automobiles pour l’année 2023. Cette annonce s’adresse aux propriétaires de voitures touristiques, de voitures utilitaires et de véhicules de transport de personnes qui n’avaient pas encore pu acquérir leur vignette.

Période légale d’acquittement des vignettes automobiles

La DGI a annoncé que la période légale d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2023 a débuté le 1er mars 2023 à 08H00 et prendra fin le 02 Avril 2023 à 16H00. Les propriétaires de véhicules sont invités à acquérir leur vignette dès le début de l’opération afin d’éviter tout éventuel désagrément.

#قسيمة_السيارات_2023

تعلم المديرية العامة للضرائب أنه سيتم فتح قباضات الضرائب يوم السبت 01 أفريل 2023، من الساعة 00 :09 إلى الساعة 14:00 بصفة إستثنائية، و أن الأجل القانوني المحدد لإقتناء قسيمة السيارات 2023، ينقضي يوم الأحد 02 أفريل 2023. pic.twitter.com/WP2KAkyYX1 — ‏المديرية العامة للضرائب – الجزائر DGI_Algérie (@dgi_mf) March 29, 2023

Disponibilité des vignettes

Les vignettes sont disponibles au niveau de l’ensemble des recettes des impôts et des bureaux d’Algérie Poste. Tous les moyens ont été mobilisés par la DGI et Algérie Poste pour faciliter l’accès aux vignettes durant cette période.

Ouverture exceptionnelle des recettes des impôts

Il est important de noter que les recettes des impôts seront ouvertes le samedi 1er avril 2023, de 09h00 à 14h00 pour permettre aux conducteurs d’acheter ces vignettes. Cette ouverture exceptionnelle a pour but d’offrir plus de facilités aux automobilistes qui n’ont pas eu l’opportunité de se procurer leur vignette durant le mois de mars.

قباضات الضرائب مفتوحة يوم السبت المقبل لإقتناء قسيمة السيارات

التفاصيل هنا 👈 https://t.co/DxDVTk27Qf Vignettes automobiles: les recettes des impôts ouvertes exceptionnellement samedi prochain

Lire ici 👉 https://t.co/K5rESxu5bn pic.twitter.com/6g7ThwCkxv — Info Trafic Algerie (@infotraficalg) March 30, 2023

Tarifs des vignettes automobiles pour l’année 2023

La DGI rappelle que les tarifs des vignettes automobiles pour cette année restent inchangés par rapport à l’année précédente. Voici un récapitulatif des tarifs en fonction du type de véhicule :

Voitures touristiques : selon la puissance fiscale et l’âge du véhicule.

: selon la puissance fiscale et l’âge du véhicule. Voitures utilitaires : selon le poids du véhicule et l’âge du véhicule.

: selon le poids du véhicule et l’âge du véhicule. Véhicules de transport de personnes : selon la capacité de transport et l’âge du véhicule.

📍ليكن في علم جميع ملاك السيارات والمركبات أن عملية بيع قسيمة السيارات لسنة #2023 تنطلق يوم الأربعاء 01 مارس، وتمتد إلى غاية الـ 30 من نفس الشهر.

وعليه فأنتم مدعوون لإقنائها قبل استفاء ٱجالها، وتفادي الازدحام في الأيام الأخيرة. pic.twitter.com/b4RxZ4Btjv — Info Trafic Algerie (@infotraficalg) February 27, 2023

Importance de l’acquisition de la vignette automobile

L’acquisition de la vignette automobile est une obligation légale pour tous les propriétaires de véhicules. Ce droit de circuler permet de financer les infrastructures routières, les transports en commun et d’autres services publics liés à la mobilité. Il est donc essentiel pour chaque automobiliste de respecter cette obligation et de s’acquitter de la vignette dans les délais impartis.

À défaut, des pénalités peuvent être appliquées, allant de l’amende à l’immobilisation du véhicule en cas de contrôle routier. En somme, les automobilistes algériens sont invités à se procurer leur vignette automobile pour l’année 2023 durant la période légale d’acquittement qui s’étend du 1er au 02 avril. Les recettes des impôts et les bureaux d’Algérie Poste mettent tout en œuvre pour faciliter cette démarche, y compris une ouverture exceptionnelle le 1er avril. N’hésitez donc pas à vous rendre dans ces établissements pour respecter cette obligation légale et contribuer au financement des infrastructures routières et des transports en commun.

