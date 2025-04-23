Vignette automobile : ultime chance d’acquisition avant la fin avril, voici ce qu’il faut savoir

La vignette automobile, ce petit autocollant qui peut faire toute la différence lors d’un contrôle routier. Alors que la date limite d’acquisition approche à grands pas, il est essentiel de se mettre à jour pour éviter les sanctions. En effet, vous avez jusqu’à la fin du mois d’avril 2025 pour vous en procurer une. Mais comment faire ? Quels sont les critères à respecter ? Quel est le coût ? Autant de questions auxquelles nous répondrons dans cet article.

Restez donc avec nous pour découvrir tout ce qu’il faut savoir sur la vignette automobile et comment l’obtenir avant la date butoir.

Acquisition de la vignette automobile 2025 : rappel de la date limite par la Direction Générale des Impôts

La Direction Générale des Impôts (DGI) a récemment émis un rappel concernant l’acquisition de la vignette automobile pour l’année 2025. Selon ce communiqué, les propriétaires de véhicules de tourisme, utilitaires et de transport de voyageurs ont jusqu’au mercredi 30 avril 2025 pour se conformer à cette obligation.

Les personnes concernées sont invitées à se rendre dans les recettes des impôts ou les bureaux de poste, ou à utiliser la plateforme numérique « QASSIMATOUKA » pour effectuer leur acquisition en ligne. Passé ce délai, des sanctions fiscales seront appliquées conformément à l’article 305 du code du timbre.

Options d’acquisition de la vignette automobile

Pour l’achat de la vignette automobile, plusieurs options s’offrent aux propriétaires de véhicules. Ils peuvent se rendre directement dans les recettes des impôts ou les bureaux de poste pour effectuer leur acquisition. Une alternative numérique est également disponible grâce à la plateforme « QASSIMATOUKA ».

Cette dernière offre une expérience d’achat en ligne sécurisée et pratique, acceptant le paiement par carte interbancaire (CIB) ou carte EDAHABIA. Il est important de noter que tout retard dans l’acquisition de la vignette entraînera des pénalités fiscales conformément à la législation en vigueur.

Conséquences du non-respect du délai d’acquisition

Les propriétaires de véhicules qui ne respectent pas le délai du 30 avril 2025 pour l’acquisition de la vignette automobile seront soumis à des sanctions fiscales, conformément à l’article 305 du code du timbre.

Si le paiement est effectué spontanément après cette date, une majoration de 50% sera appliquée. Cependant, si l’infraction est constatée par les services habilités, la majoration grimpe à 100%. Il est donc crucial de respecter ce délai pour éviter ces pénalités financières.