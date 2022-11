Villes où le coût de la vie est moins cher dans le monde en 2022 – Alger fait-elle partie du classement ?

Les villes moins chères permettent à ceux qui repartent de zéro, ceux qui débutent dans leur carrière ainsi qu’à leurs populations respectives de vivre dans les meilleures conditions qui soient. Un classement mondial des villes selon le coût de la vie sur place a ainsi distingué le top 10 des pays les moins chers au niveau international. Mais la question est de savoir si Alger en fait partie cette année 2022.

La liste des pays avec un coût de vie accessible par tous

Mercer’s 2022 Cost of Living City Ranking a récemment publié la liste des villes où le coût de vie était le moins cher possible au niveau mondial en 2022. Ces destinations conviennent aux employés internationaux, mais également à ceux qui démarrent une nouvelle vie avec un salaire aisé.

En 2021, les analyses basées sur le prix des produits et des services ont permis de déduire que les villes les moins chères du monde étaient : Damas, Tunis, Karachi, Buenos Aires, Ahmedabad, Lusaka, Tripoli, Tachkent, Almaty et Alger. La capitale algérienne faisait donc partie de ces villes où le coût de la vie n’était pas cher l’année dernière. Néanmoins, le classement n’est pas le même en 2022.

Les 10 villes les moins chères du monde en 2022 : qu’en est-il d’Alger ?

Cette année, Hong-Kong, Zurich, Genève, Basel, Bern, New York, Singapour, Tokyo et Beijing sont désignées comme étant les villes les plus chères au niveau mondial. Et ce, d’après les statistiques de Mercer’s 2022 Cost of Living City Ranking . En dépit de cela, Ankara (Turquie) est la moins chère de toutes. Elle est suivie de près par Bishkek (Kyrgyzstan) et Dushanbe (Tajikistan).

On retrouve également Tunis (Tunisie), Istanbul (Turquie), Karachi (Pakistan), Islamabad (Pakistan), Almaty (Kazakhstan) et Tashkent (Uzbekistan) parmi le top 10 des villes ayant un coût de vie moins cher au niveau international. Quant à la ville d’Alger, elle se trouve à la 218 ème position du classement des pays selon le coût de la vie sur place. Ce qui lui permet de garder sa position dans le top 10 des pays les moins chères au niveau mondial en 2022.