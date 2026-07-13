Vingt-sept clubs sous le choc après une interdiction de recrutement par la FAF

Les clubs algériens font face à une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, impactant 27 équipes de toutes divisions.

Cette situation découle de décisions des instances juridictionnelles de la Fédération algérienne de football et de la FIFA, mettant en lumière un problème récurrent lié aux obligations financières non respectées.

Interdiction d’enregistrement : une sanction qui frappe fort

La Fédération algérienne de football (FAF) et la FIFA ont imposé une interdiction d’enregistrement à 27 clubs algériens, toutes divisions confondues, en raison de manquements financiers.

Cette sanction empêche ces clubs, dont sept de Ligue 1, de recruter de nouveaux joueurs tant qu’ils n’ont pas régularisé leurs dettes.

Conformément à la circulaire FIFA n°1843 du 28 avril 2023, les clubs doivent apurer leurs obligations pour lever cette interdiction.

Faute de quoi, ils subiront des conséquences sportives et administratives, compromettant leur compétitivité lors des prochaines périodes de transfert.

Clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sous pression

Les clubs de Ligue 1 concernés par cette interdiction incluent le CSC, ESS, CRB, USMA, JSK, JSS, et USB. En Ligue 2, 11 clubs font face à la même sanction.

Ces interdictions résultent souvent de litiges financiers, notamment liés à des joueurs étrangers non payés. Chaque année, ces problèmes réapparaissent, mettant en lumière une gestion financière déficiente.

Pour lever cette interdiction, les clubs doivent impérativement régulariser leurs dettes. Sans cela, ils risquent de compromettre leur compétitivité en étant incapables de recruter de nouveaux talents lors des prochaines périodes de transfert.

Conséquences et ultimatum : régularisation immédiate !

Face à la mise en demeure du Bureau fédéral, les clubs doivent impérativement régulariser leur situation financière et juridique.

En cas de non-conformité, ils s’exposent à des sanctions sportives et administratives sévères. L’impossibilité de recruter de nouveaux joueurs lors des prochaines périodes de transfert pourrait gravement affecter leur compétitivité.

Cette régularisation est cruciale pour éviter des répercussions négatives sur le terrain et en dehors. Les clubs doivent agir rapidement pour apurer leurs dettes et lever les interdictions, sous peine de voir leur avenir sportif compromis.