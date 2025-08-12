Violation de la sacralité divine : Quel sort attend Ibtissam Lachgar ?

L’activiste marocaine Ibtissam Lachgar, connue pour son engagement en faveur des droits de l’homme et de la liberté d’expression, se retrouve une fois de plus au cœur d’une controverse. Accusée de « violation de la sacralité divine », une charge grave dans un pays où la religion joue un rôle central, elle fait face à une situation incertaine et potentiellement dangereuse. Quel sort attend donc Ibtissam Lachgar ?

Cet article tente de répondre à cette question en explorant les différentes facettes de cette affaire complexe et sensible.

La détention d’Ibtissam Lachgar pour blasphème soulève des interrogations

Ibtissam Lachgar, arrêtée dimanche dernier pour blasphème, a suscité une vague de questionnements sur les réseaux sociaux quant aux sanctions potentielles qu’elle pourrait encourir. Le droit pénal marocain est en effet très sévère envers ceux qui sont jugés coupables d’offenses à l’Islam, y compris le blasphème et la diffamation des prophètes ou des textes sacrés.

Ces délits, considérés comme des crimes contre les sacralités et les rites religieux, sont régis par l’article 267-5, introduit lors des révisions de 2016. Les peines peuvent varier de six mois à deux ans de prison, avec une amende supplémentaire, et peuvent être aggravées si l’infraction est commise publiquement, notamment via les médias ou les réseaux sociaux.

Les sanctions du Code pénal marocain pour les atteintes à la sacralité divine

Le Code pénal marocain, dans son article 267-5, introduit en 2016, stipule des sanctions sévères pour toute personne commettant des actes jugés offensants envers l’Islam. Ces actes peuvent inclure le blasphème, l’insulte à la divinité, ou l’attaque contre les prophètes et les textes sacrés. Les peines prévues pour ces infractions sont d’une durée de six mois à deux ans de prison, assorties d’une amende.

Si l’offense est commise publiquement, par exemple via les médias ou les réseaux sociaux, la peine peut être alourdie. Ainsi, le droit pénal marocain se montre particulièrement rigoureux en matière de respect des sacralités et rites religieux.

Les conséquences potentielles pour Ibtissam Lachgar

En vertu de l’article 267-5 du Code pénal marocain, Ibtissam Lachgar pourrait être confrontée à une peine de prison allant de six mois à deux ans, ainsi qu’à une amende. Cependant, si l’infraction est commise publiquement, par exemple via les médias ou les réseaux sociaux, la sanction peut être plus sévère.

Il est important de noter que le droit pénal marocain prend en compte le contexte de l’infraction, ce qui signifie que la peine pourrait être alourdie si l’offense a été commise lors d’un rassemblement public. Ainsi, les conséquences pour Ibtissam Lachgar pourraient être graves, reflétant la rigueur du droit pénal marocain en matière de respect des sacralités et rites religieux.