Visa France : Fermeture du centre VFS Global Algérie – Voici les dates officielles

Flash info : le centre de demande de visa pour la France VFS Global ferme ses portes pour la semaine prochaine ! Découvrez les raisons ainsi que les dates officielles.

VFS Global Algérie annonce sa fermeture pour quelques jours

VFS Global, qui a toujours accompagné les demandes de visa de la France à l’Algérie, ferme ses portes pour ce week-end ! Ceci est dû à l’Aïd el Adha qui sera célébré ce samedi et dimanche. Eh oui, quelques jours de congé en plus ont été attribués à ses employés, pour la commémoration de la plus importante des fêtes musulmanes.

Un communiqué publié sur Facebook nous affirme que la société ne recevra pas de dossier pour ces 3 jours. Etant donné que c’est le centre qui traite les dossiers de plusieurs pays de l’Afrique du Nord comme l’Ain Defla, El Oued, le Ghardaïa mais encore l’Illizi, aucune réponse officielle de la part de la boîte n’a encore été partagée pour ceux et celles ayant pris rendez-vous ce samedi et ce dimanche. Donc pour les plus pressés, il serait plus judicieux d’aller consulter d’autres centres de demande de visa d’ici les 3 prochains jours suivants : 09, 10 et 11 juillet.

Fermeture officielle de VFS Global

Ce n’est pourtant pas la première fois que la VFS annonce une fermeture cette année. Au mois de mai 2022, plus précisément le jeudi 26, elle en a fait de même et ce, pour une raison plus ou moins précise. L’organisation plaide sa fermeture pour un fort taux de la demande lié à la saison estivale. Mais malgré cela, ceux ayant pris rendez-vous à cette date restent encore dans le flou jusqu’à présent. La seule consigne donnée pour les demandeurs de visa était de déposer leurs demandes aux centres TLSContact à Oran et à Annaba.

Toutefois, si vous êtes demandeur de visa à VFS Global Algérie, n’ayez crainte ! Même si c’est la seconde fois, la fermeture de la société de réception des visas n’est que temporaire. Vous pouvez retrouver son service habituel d’ici mardi 12 juillet, à la même heure d’ouverture, juste après le pont.