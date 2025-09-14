Visa : la Tunisie facilite l’accès pour les Égyptiens, une avancée majeure dans les relations bilatérales

Un vent de changement souffle sur les relations entre la Tunisie et l’Égypte. En effet, une récente décision concernant les visas pourrait bien marquer un tournant majeur dans les liens bilatéraux entre ces deux nations africaines.

La Tunisie a décidé de faciliter l’accès à son territoire pour les citoyens égyptiens, une mesure qui témoigne d’une volonté d’ouverture et de coopération renforcée. Quels sont les enjeux de cette décision ?

Comment s’inscrit-elle dans le contexte des relations tuniso-égyptiennes ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette avancée significative.

La Tunisie simplifie les procédures de visa pour les citoyens égyptiens

Les autorités tunisiennes ont récemment pris la décision d’alléger les formalités de visa pour les ressortissants égyptiens, selon une annonce faite par l’ambassade de Tunisie au Caire. Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les liens entre les deux pays, concerne principalement les hommes d’affaires, les chercheurs, les médecins, les professions libérales et les hauts fonctionnaires, ainsi que ceux détenant un permis de séjour ou un visa Schengen ou américain.

🇹🇳 🇪🇬 | La Tunisie a décidé de faciliter l’octroi de visas aux ressortissants égyptiens à l’entrée sur son territoire, selon un communiqué de l’ambassade de Tunisie au Caire. ▪️ Ces facilités seront appliquées directement aux points de passage frontaliers, sous certaines… pic.twitter.com/smktKf71iP — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) September 14, 2025

Les groupes de plus de 10 personnes voyageant via des agences de voyages tunisiennes agréées bénéficieront également de ces facilitations. Cette initiative intervient suite à la 18e session de la Haute Commission Mixte Tuniso-Égyptienne, tenue en septembre dernier.

Catégories concernées et conditions d’application

Les facilitations de visa s’adressent à diverses catégories professionnelles : hommes d’affaires, chercheurs, médecins, professions libérales et hauts fonctionnaires. Les détenteurs d’un permis de séjour ou d’un visa Schengen ou américain sont également concernés.

Les groupes de plus de 10 personnes voyageant par le biais d’agences de voyages tunisiennes agréées bénéficient aussi de ces mesures. Cependant, un représentant de l’agence doit accueillir le groupe à l’aéroport et les services tunisiens doivent recevoir préalablement une liste nominative des voyageurs avec tous les documents nécessaires, incluant un programme de voyage détaillé, des billets de retour correspondant aux dates de réservation d’hôtel et des copies de passeports valides.

Implications et perspectives futures de la simplification des visas

Cette simplification des procédures de visa, annoncée à l’issue de la 18e session de la Haute Commission Mixte Tuniso-Égyptienne tenue en septembre, devrait avoir des retombées positives sur les relations bilatérales. Sarra Zaâfrani Zenzeri, cheffe du gouvernement tunisien, a appelé à une intensification des efforts sur le terrain et à une multiplication des visites entre les deux pays pour stimuler les échanges commerciaux.

Cette mesure pourrait donc favoriser une augmentation significative du volume des transactions commerciales entre la Tunisie et l’Égypte, renforçant ainsi leurs liens économiques et diplomatiques.