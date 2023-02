Visa Schengen 2023 – Comment faire sa demande de visa-type C ?

Le visa Schengen 2023 est un document commun aux 27 pays de l’Espace Schengen. Il est destiné aux ressortissants Algériens ou étrangers qui souhaitent séjourner en France pour une durée inférieure à trois mois. Il est important de connaître les conditions d’obtention et les différents usages du visa-type C pour ne pas être surpris. Dans cet article, nous allons vous donner des informations précieuses sur le visa Schengen de court séjour et comment l’obtenir.

Qui est concerné par le visa-type C ?

Le visa-type C est destiné aux ressortissants Algériens ou étrangers qui remplissent les trois conditions suivantes :

Avoir une durée de séjour maximale de trois mois en France ou dans l’un des pays de la zone Schengen,

Avoir une durée de séjour maximale de trois mois en France ou dans l’un des pays de la zone Schengen, Ne pas posséder de titre de séjour ou de visa de long séjour dans un pays de la zone Schengen,

Ne pas posséder de titre de séjour ou de visa de long séjour dans un pays de la zone Schengen, Avoir un motif de séjour légal.

Motifs de séjour admis avec le visa-type C

Le visa Schengen type C peut être accordé pour un voyage touristique, professionnel, familial, pour une formation courte ou un stage ou pour l’exercice d’une activité rémunérée (artiste en tournée, sportif, mannequin, etc), après avoir obtenu une autorisation provisoire de travail.

Durée du séjour autorisé avec le visa-type C

Le visa Schengen de court séjour vous permet de séjourner trois mois (90 jours) maximum pour un séjour continu ou pour plusieurs séjours dans les pays de l’Espace Schengen sur une période de six mois (180) jours.

Une fois ce délai maximum de trois mois (90 jours) dépassé, vous devez quitter la zone Schengen.

Documents requis pour demander un visa de court séjour

Selon le motif de votre séjour, vous devez fournir les documents suivants :

Des justificatifs des garanties de votre rapatriement (billet de retour avion/bateau),

Des (billet de retour avion/bateau), Une assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières , y compris des aides sociales, pour les soins que vous pourriez recevoir dans l’un des pays de l’Espace Schengen (la couverture minimum demandée est de 30 000 euros),

Une , y compris des aides sociales, pour les soins que vous pourriez recevoir dans l’un des pays de l’Espace Schengen (la couverture minimum demandée est de 30 000 euros), Une attestation d’accueil ou un justificatif d’hébergement dans un hôtel ou un établissement d’accueil si votre séjour s’effectue dans le cadre d’une visite privée ou familiale,

Une dans un hôtel ou un établissement d’accueil si votre séjour s’effectue dans le cadre d’une visite privée ou familiale, Des documents sur l’objet et les conditions de votre séjour (touristique, professionnel, pour une hospitalisation ou des travaux de recherche). Des justificatifs de vos moyens d’existence (espèces, chèques de voyage, cartes bancaires, etc.),

Vous l’aurez compris, le visa Schengen 2023 est une étape importante à prévoir avant de s’aventurer en France ou dans l’un des pays de l’Espace Schengen. Des conditions très précises sont à remplir et des documents à fournir. Il est donc important de bien vous y préparer pour ne pas être surpris et pouvoir profiter pleinement de votre séjour.