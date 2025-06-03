Visa Schengen : le consulat français à Alger parmi les meilleurs au monde, découvrez pourquoi

Obtenir un visa Schengen peut parfois s’avérer être un véritable parcours du combattant. Cependant, le consulat français à Alger se distingue par son efficacité et sa rapidité, le plaçant parmi les meilleurs au monde pour l’obtention de ce précieux sésame. Mais qu’est-ce qui fait la particularité de ce consulat ? Quels sont les éléments qui lui permettent de se démarquer sur la scène internationale ?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, en explorant les différentes facettes de cette institution qui a su faire preuve d’excellence dans la délivrance des visas Schengen.

La France, l’Espagne et l’Allemagne en tête des demandes de visas Schengen en 2024

En 2024, les pays européens ont traité un total impressionnant de 11,7 millions de demandes de visas Schengen. Les trois nations qui ont reçu le plus grand nombre de ces demandes sont la France, l’Espagne et l’Allemagne. Le consulat français à Alger s’est distingué en étant parmi les trois premières représentations consulaires ayant reçu le plus de demandes.

Les nationalités les plus représentées parmi les demandeurs étaient les Chinois, les Turcs et les Indiens. Les Algériens se classent sixièmes avec 544.634 dossiers déposés, dont 352.295 adressés spécifiquement à la France.

Le consulat de France à Alger, un acteur majeur dans les demandes de visas Schengen

En 2024, le consulat de France à Alger a enregistré un nombre significatif de demandes de visas Schengen, se positionnant ainsi parmi les trois premières représentations consulaires en termes de volume de demandes. Avec un total de 197.868 requêtes, ce consulat a approuvé près de 69% d’entre elles, soit 137.166 visas.

En comparaison, le consulat de Suisse à New Delhi a reçu 217.373 demandes, tandis que celui de Grèce à Istanbul a traité 183.156 requêtes. Ces trois consulats ont ainsi géré 5,1% de l’ensemble des demandes de visas Schengen en 2024, soulignant leur rôle crucial dans la gestion des flux migratoires vers l’espace Schengen.

Les consulats avec les taux d’approbation les plus élevés pour les visas Schengen en 2024

En 2024, certains consulats se sont distingués par leur taux d’approbation exceptionnellement élevé pour les demandes de visas Schengen. Le consulat suisse à Sydney a atteint un taux d’approbation record de 99,85%, ce qui signifie que sur 1.299 demandes, 1.297 ont été approuvées. De même, le consulat italien à Minsk a affiché un taux d’approbation de 99,75%.

Enfin, le consulat italien à Philadelphie a également montré une performance impressionnante avec un taux d’approbation de 99,67%. Ces chiffres témoignent de l’efficacité et de la rigueur de ces consulats dans le traitement des demandes de visas Schengen.