Visa Schengen : l’ère du numérique arrive, préparez-vous pour une demande 100% en ligne !

L’obtention d’un visa Schengen est sur le point de connaître une révolution majeure. En effet, l’ère du numérique s’invite dans le processus de demande de ce précieux sésame, promettant une expérience plus fluide et simplifiée pour les voyageurs. Préparez-vous à dire adieu aux longues files d’attente et aux montagnes de paperasse : la demande de visa Schengen sera bientôt 100% en ligne !

Découvrez dans cet article comment cette transformation digitale va changer la donne et comment vous pouvez vous y préparer efficacement.

La Commission européenne dévoile une feuille de route pour la numérisation des visas Schengen

La Commission européenne a récemment présenté une stratégie visant à digitaliser les procédures de demande de visa Schengen. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une modernisation plus large de la gestion des frontières de l’Union Européenne (UE). Le document, intitulé « Rapport sur l’état de Schengen en 2025 », met en avant trois piliers principaux : la numérisation des visas, le déploiement des systèmes EES et ETIAS, et le renforcement de la cybersécurité.

Cette démarche vise à simplifier et accélérer les procédures pour les demandeurs de visa, tout en renforçant la sécurité aux frontières de l’UE.

Préparation de l’UE pour le lancement du visa Schengen numérique

Face aux plaintes récurrentes concernant la lenteur des procédures et l’existence d’intermédiaires dans plusieurs pays tiers, l’UE prépare activement le lancement du visa Schengen numérique. En 2023, un cadre juridique a été adopté pour faciliter cette transition vers le numérique. L’UE travaille actuellement à la mise en place d’un système intégré de demande de visa.

Une plateforme en ligne centralisée est en cours de développement, qui devrait être pleinement opérationnelle d’ici 2028. Ce portail permettra aux demandeurs de suivre l’avancement de leur demande en ligne et de recevoir un visa entièrement numérique sous forme de code-barres crypté.

Un visa Schengen numérique pour une expérience de voyage sans tracas

La plateforme en ligne centralisée de l’UE, prévue pour 2028, offrira aux ressortissants de pays tiers la possibilité de gérer leurs demandes de visa Schengen entièrement en ligne. Les visas accordés seront entièrement numériques, sous forme de code-barres crypté, remplaçant ainsi le traditionnel visa autocollant.

En outre, la Commission européenne envisage de créer un document de voyage numérique européen unifié et une nouvelle application mobile de l’UE. Ces innovations visent à rationaliser les contrôles aux frontières et à offrir aux voyageurs une expérience sans problème dans l’espace européen de libre circulation.