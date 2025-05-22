Visas : la France sous le feu des critiques, l’Algérie promet une réciprocité stricte

La politique de visas de la France est actuellement au centre d’une controverse internationale. Les critiques fusent, pointant du doigt une approche jugée discriminatoire et injuste. En réponse à cette situation, l’Algérie a décidé de prendre des mesures drastiques, promettant une réciprocité stricte en matière de délivrance de visas. Cette décision pourrait avoir des conséquences significatives sur les relations entre les deux pays.

Plongez avec nous dans cette analyse pour comprendre les tenants et aboutissants de cette crise diplomatique qui fait déjà couler beaucoup d’encre.

La France et l’Algérie en désaccord sur la question des visas

Les récentes évolutions dans la communication française concernant la problématique des visas ont suscité une vive surprise en Algérie. Le gouvernement algérien a exprimé son étonnement face à ce qu’il considère comme une pratique inhabituelle et suspecte de la part de la France. Selon lui, le ministère français de l’Intérieur et la Direction générale de la police française auraient orchestré des fuites d’informations à des médias soigneusement choisis.

Cette méthode de communication, jugée peu orthodoxe, aurait été utilisée pour annoncer les décisions françaises relatives aux visas, en violation des usages diplomatiques et des dispositions de l’accord franco-algérien de 2013.

Violation de l’accord algéro-français de 2013 : l’Algérie réclame des clarifications

L’Algérie déplore une violation flagrante de l’accord de 2013 sur l’exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service. Le gouvernement algérien souligne n’avoir reçu aucune notification officielle française concernant ces décisions, en contradiction avec l’article 8 de l’accord.

De plus, le Chargé d’affaires de l’Ambassade de France à Alger, malgré plusieurs convocations, n’a pas été en mesure de fournir des éclaircissements sur cette situation. Cette absence de communication officielle est perçue comme un manquement aux obligations et engagements pris par la France, ce qui pourrait conduire l’Algérie à appliquer strictement le principe de réciprocité.

L’Algérie rejette les allégations françaises et accuse la France de suspendre l’accord de 2013

Le gouvernement algérien réfute fermement les allégations françaises selon lesquelles l’Algérie aurait été la première à manquer à ses obligations en vertu de l’accord de 2013. Il accuse le gouvernement français de tendre vers une suspension ou un gel de cet accord sans assumer pleinement les responsabilités et les conséquences qui en découlent.

L’Algérie insiste sur le fait qu’elle n’a aucun intérêt particulier ni attachement significatif à cet accord et qu’elle répondra par une application stricte de la réciprocité face au manquement de la France à ses obligations et engagements.