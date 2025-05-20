Visite historique : la ministre des Sports française au Maroc, un tournant pour les relations bilatérales ?

La visite de la ministre des Sports française au Maroc a suscité un vif intérêt, tant sur le plan national qu’international. Cette rencontre, qui s’inscrit dans une volonté de renforcer les liens entre les deux pays, pourrait marquer un tournant décisif dans les relations bilatérales franco-marocaines. Quels sont les enjeux de cette visite ? Quelles pourraient être les retombées pour le sport français et marocain ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en analysant les différentes dimensions de cette visite historique.

Restez avec nous pour découvrir comment cette rencontre pourrait redessiner la carte du sport international.

Marie Barsacq, ministre française, en visite officielle au Maroc pour la 40e CONFEJES

Le 16 mai 2025, Marie Barsacq, la ministre française déléguée aux Sports, à la Jeunesse et à la Vie associative, a effectué une visite d’État au Maroc. Cette visite s’inscrit dans le cadre de sa participation à la 40e édition de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) qui se tient à Rabat.

L’occasion pour la ministre de rencontrer ses homologues marocains et de renforcer les liens entre les deux pays dans les domaines de la jeunesse et du sport.

Rencontres fructueuses avec les ministres marocains

En marge de la CONFEJES, Marie Barsacq a eu des entretiens constructifs avec Mohamed Mehdi Bensaid, ministre marocain de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication. Ils ont souligné l’importance des programmes de mobilité et de solidarité pour favoriser les échanges entre jeunes Marocains et Français.

Par ailleurs, un soutien à la formation des animateurs a été discuté. La ministre française a également rencontré Mohamed Saad Berrada, son homologue en charge de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Une déclaration d’intention a été signée, formalisant une coopération accrue dans le domaine sportif, couvrant divers secteurs, dont l’éthique sportive, l’e-sport et l’accès au sport pour tous.

Signature d’une déclaration d’intention et visite des installations sportives

La déclaration d’intention signée par Marie Barsacq et Mohamed Saad Berrada couvre plusieurs secteurs clés du sport, notamment l’organisation de grands événements sportifs internationaux, la promotion de l’éthique et de l’intégrité dans le sport, le développement du sport de haut niveau et de la haute performance, l’économie du sport, l’e-sport, la formation et l’accès au sport pour tous.

Par ailleurs, la ministre française a eu l’occasion de visiter les installations sportives du Lycée d’Excellence de Rabat de l’Université Mohammed VI Polytechnique. Ce dernier bénéficie d’un partenariat avec l’Institut national du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP), témoignant de l’excellence de la filière sportive marocaine.