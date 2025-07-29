Visite historique : la Première Dame du Salvador débarque au Maroc, une première diplomatique

Un événement diplomatique d’une grande importance se profile à l’horizon. Pour la première fois dans l’histoire des relations entre le Salvador et le Maroc, la Première Dame du Salvador a foulé le sol marocain. Cette visite historique, qui marque un tournant dans les liens entre ces deux nations, promet d’être riche en échanges et en découvertes.

Restez connectés pour suivre de près cette rencontre inédite et découvrir les enjeux et les retombées de ce voyage diplomatique exceptionnel.

Visite de travail au Maroc de la Première Dame du Salvador

Dimanche dernier, Mme Gabriela Rodriguez De Bukele, Première Dame de la République du Salvador, a atterri à Salé pour une visite officielle au Maroc. À son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, elle a été chaleureusement accueillie par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa.

Après avoir salué une section des Forces Auxiliaires en honneur, plusieurs personnalités marocaines ont également salué la Première Dame. Cette visite de travail vise à renforcer les liens entre le Maroc et le Salvador.

Accueil officiel et salutations distinguées à la Première Dame du Salvador

La Princesse Lalla Asmaa et Mme Gabriela Rodriguez De Bukele, Première Dame de la République du Salvador, ont été honorées par des personnalités politiques locales marquantes. Parmi elles, le Wali de Rabat-Salé-Kénitra, M. Mohamed Yacoubi, le président de la même région, M. Rachid El Abdi, et le gouverneur de Salé, M. Omar Touimi.

D’autres dignitaires, dont M. Noureddine Lazrek, président du Conseil préfectoral de Salé, M. Omar Sentissi, président du Conseil communal de Salé, et M. Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, ont également exprimé leurs salutations.

La Chargée d’Affaires de l’Ambassade du Salvador au Maroc, Mme Alejandra Samour Santillana, a aussi salué les deux femmes de pouvoir.

Participation de Mme De Bukele à la cérémonie traditionnelle et installation à la résidence

Mme Gabriela Rodriguez De Bukele a pris part à une cérémonie traditionnelle marocaine, où elle a été invitée à déguster du lait et des dattes, symboles de l’hospitalité locale. Suite à cette cérémonie, une pause a été observée au Salon Royal de l’aéroport, un espace dédié aux personnalités de haut rang. Le cortège royal, composé de la Princesse Lalla Asmaa et de la Première Dame salvadorienne, s’est ensuite dirigé vers la résidence de Mme De Bukele.

Ce trajet a marqué le début officiel de sa visite de travail au Maroc, une occasion pour renforcer les liens entre les deux nations.