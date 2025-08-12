Visite inattendue de Kaïs Saïed au futur bastion de l’éducation tunisienne : le Conseil supérieur de l’enseignement

Le président tunisien Kaïs Saïed a récemment effectué une visite surprise au Conseil supérieur de l’enseignement, un établissement en passe de devenir le pilier de l’éducation en Tunisie. Cette visite inattendue a suscité de nombreuses interrogations et spéculations. Quels sont les objectifs de cette visite ? Quel message le président souhaite-t-il transmettre ?

Cet article se propose d’explorer ces questions et de vous donner un aperçu des enjeux qui entourent cette visite présidentielle. Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette actualité brûlante.

Visite impromptue de Kaïs Saïed au futur quartier général du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a surpris tout le monde en se rendant sans préavis hier après-midi au futur siège du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement. Cette visite inattendue avait pour but d’encourager une accélération des travaux de rénovation du bâtiment et la mise en œuvre rapide des réformes nécessaires.

L’objectif étant que cette institution constitutionnelle puisse commencer ses activités dans les meilleures conditions possibles. La surprise de cette visite a suscité diverses réactions parmi les personnes présentes.

Appel à une restauration rapide et à des réformes urgentes

Le président Saïed a insisté sur l’importance de hâter les travaux de restauration du bâtiment, soulignant que cela affecterait directement le fonctionnement optimal du Conseil. Il a également exhorté à la mise en œuvre rapide des réformes nécessaires, affirmant qu’elles sont cruciales pour assurer le bon déroulement des activités du Conseil.

Ces réformes, selon lui, permettront à cette institution constitutionnelle de s’installer et de démarrer ses activités dans les meilleures conditions possibles. Le cadre législatif et réglementaire du Conseil a déjà été finalisé, ce qui renforce l’urgence de ces travaux et réformes.

Finalisation du cadre législatif et réglementaire du Conseil

Le président Saïed a souligné que le cadre législatif et réglementaire du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement est désormais finalisé. Cette finalisation s’est faite en vertu du décret n° 2 de 2024, daté du 16 septembre 2024, et du décret gouvernemental n° 246 de 2025, daté du 8 mai 2025.

Ces décrets constituent une étape cruciale pour l’installation et le démarrage des activités du Conseil dans les meilleures conditions. Ils permettront d’assurer un fonctionnement optimal de cette institution constitutionnelle et de mettre en œuvre les réformes nécessaires dans les plus brefs délais.