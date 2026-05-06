Visteon prépare une expansion majeure et promet des milliers d’emplois dans l’automobile

Visteon, acteur majeur des composants automobiles, renforce sa présence en Tunisie avec de nouveaux projets industriels prometteurs.

L’entreprise, présente dans le pays depuis 2005, prévoit d’accroître ses investissements, créant ainsi de nouveaux emplois et intégrant des technologies avancées pour soutenir le développement local et l’innovation dans le secteur.

Visteon renforce sa présence en Tunisie

Visteon, acteur majeur dans le secteur des composants automobiles, intensifie ses investissements en Tunisie avec des projets ambitieux d’expansion industrielle.

Lors d’une rencontre le 5 mai au ministère tunisien, Slah Zouari et Joao Paulo Ribeiro ont discuté de l’extension des activités de Visteon, promettant la création de nombreux emplois.

Cette initiative souligne l’engagement de l’entreprise à intégrer des technologies avancées et à valoriser les compétences locales.

Le rôle de Visteon dans le développement de l’industrie automobile tunisienne est crucial, notamment par l’introduction de solutions électroniques innovantes.

Présente depuis 2005, l’entreprise continue de renforcer sa position stratégique, contribuant ainsi à l’essor économique du pays.

Ces projets d’expansion témoignent de la volonté de Visteon de s’impliquer davantage dans le marché tunisien, tout en soutenant l’innovation technologique.

Intégration des technologies avancées par Visteon

Visteon joue un rôle essentiel dans le développement de l’industrie automobile en Tunisie grâce à l’intégration de technologies avancées.

En valorisant les compétences locales, l’entreprise stimule l’innovation et optimise les processus industriels. Cette approche permet non seulement de renforcer la compétitivité de Visteon, mais aussi de dynamiser l’économie tunisienne.

Les solutions électroniques intelligentes proposées par Visteon illustrent son engagement envers l’innovation technologique.

En s’appuyant sur une main-d’œuvre qualifiée, l’entreprise contribue à l’essor du secteur automobile, tout en consolidant sa position sur le marché tunisien. Ces initiatives témoignent de la volonté de Visteon de s’ancrer durablement dans le paysage industriel local.

Stratégie globale d’innovation de Visteon

Depuis son implantation en Tunisie en 2005, Visteon s’est spécialisée dans les systèmes électroniques pour l’industrie automobile, employant 560 personnes localement.

Cette présence s’inscrit dans une stratégie globale d’optimisation industrielle et d’innovation technologique, visant à renforcer sa compétitivité mondiale.

Avec 14 sites de production et 18 centres de recherche et développement à travers le monde, Visteon emploie plus de 10 000 personnes.

Cette infrastructure mondiale permet à l’entreprise de proposer des solutions innovantes, consolidant ainsi son impact sur le marché international tout en soutenant l’économie tunisienne.