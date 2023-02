Voici comment changer facilement votre numéro mobile associé à votre carte Edahabia d’Algérie Poste

Vous êtes propriétaire d’une carte Edahabia d’Algérie Poste et vous souhaitez modifier votre numéro de téléphone associé à cette carte ? Et vous ne savez pas comment procéder ? Vous êtes au bon endroit !

En effet, le service postal algérien a lancé, sur sa page Facebook officielle, une vidéo explicative des étapes à suivre afin de parvenir à modifier son numéro facilement. La changement du numéro mobile associé à sa carte peut se faire immédiatement sur l’un des distributeurs automatiques bancaires.

Pourquoi modifier son numéro de téléphone sur la carte Edahabia ?

Le changement du numéro de téléphone associé à sa carte Edahabia est un service pratique et utile. En effet, ce dernier a pour but de garder vos informations confidentielles. Notamment, si vous avez perdu ou changé votre carte Sim. Le changement du numéro mobile associé à sa carte peut se faire directement sur un guichet automatique. Ainsi, vous serez certain que vos informations seront plus sécurisées.

Comment modifier son numéro de téléphone sur sa carte Edahabia ?

Le processus est très simple et rapide. Tout d’abord, le client doit insérer sa carte sur le guichet automatique le plus proche. Ensuite, il doit choisir la langue souhaitée et saisir son code secret.

Par la suite, il faut sélectionner le service mobile et choisir modification numéro du téléphone mobile. Ensuite, le client doit introduire son nouveau numéro de téléphone. Soit celui qu’il souhaite attribuer à la carte Edahabia. Une fois cela fait, il doit confirmer les détails de l’opération. Il suffit d’appuyer sur confirmer pour valider l’opération et le tour est joué !

Vous l’avez compris, changer son numéro mobile associé à sa carte Edahabia d’Algérie Poste est très simple et rapide. En effet, pour modifier son numéro, il suffit de se rendre sur un guichet automatique bancaire. Il est important de souligner que ce service est essentiel car il permet de garder vos informations confidentielles. Ainsi, si vous avez perdu ou changé votre carte sim, vous savez désormais comment modifier votre numéro de téléphone sur votre carte Edahabia.