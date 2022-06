Voici comment les Algériens ont aidé le chef Hichem Cook après le violent incident qui a détruit son restaurant

Le mercredi 22 juin 2022, un incendie a eu lieu dans le restaurant du célèbre cuisinier Hichem Cook situé dans la banlieue Sud-Ouest de la Capitale. Effectivement, au milieu de la nuit, Hichem Cook a publié une story sur Instagram montrant sa propriété en feu tout en appelant les pompiers. Ces derniers se sont mobilisés pour éteindre l’incendie mais malheureusement, malgré les efforts, le local a été entièrement détruit. Les origines du feu restent encore à déterminer.

Un coup dur pour le chef Hichem Cook

Principalement réputé pour son talent culinaire, Hichem Cook est très populaire et apprécié en Algérie. Mais un sombre évènement a eu lieu dans le restaurant du cuisinier algérien. En effet, son restaurant a pris feu dans la matinée du mercredi 22 juin 2022, ce qui lui a fait perdre son lieu de travail. Il importe de mentionner que son local situé dans la commune de Ouled Fayet a été inauguré il y a 3 mois. Ce fût un coup dur pour le chef tant aimé par les Algériens.

Ayant fait appel aux pompiers pour éteindre les flammes, le chef cuisinier a tout de même mentionné que les secours sont arrivés tardivement, ce qui lui a coûté la perte totale de son restaurant.

Hichem Cook fait appel à ses abonnés

Suite à cet évènement traumatisant, le cuisinier Hichem Cook a lancé un appel d’aide à ses abonnés. En effet, à travers un live sur ses réseaux sociaux, le célèbre chef gastronomique d’origine algérienne a sollicité l’aide de ses fans. Il a, à cet effet, demandé à ses admirateurs de partager la vidéo afin qu’elle puisse atteindre les services de la protection civile.

Les internautes se sont montrés compatissants envers le cuisinier ; et ont envoyé des messages d’encouragement et d’empathie au chef. Entre autres, plusieurs personnes se sont également portées volontaires pour venir en aide à leur idole, toujours dans le but d’attirer et de captiver l’attention de la protection civile.

Le chef algérien n’a pas hésité à montrer sa gratitude envers ses fans, et a ainsi décidé de les remercier en organisant une grande tournée de barbecue gratuite pour toutes les personnes qui l’ont aidé et qui ont répondu à son appel. Cette épreuve traumatisante pour le Chef s’est convertie en un renforcement des liens qu’il a avec ses followers.