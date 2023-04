Voici comment obtenir un mois gratuit chez Algérie Télécom !

À l’occasion de la journée nationale du savoir, qui coïncide avec le 16 avril 2023, Algérie Télécom a décidé d’offrir un mois gratuit sur sa plateforme pédagogique DOROUSCOM. Cette initiative vise à encourager les élèves à poursuivre leur apprentissage en ligne et à renforcer leurs connaissances dans différentes matières.

Un cadeau pour les étudiants à l’occasion de la Journée du savoir

Le 16 avril est une date symbolique en Algérie, puisqu’elle marque la célébration de la Journée nationale du savoir. Afin de marquer cet événement important, Algérie Télécom propose un code promotionnel permettant aux étudiants de bénéficier d’un accès mensuel gratuit à DOROUSCOM, la plateforme pédagogique en ligne développée par l’entreprise. Cette offre est valable du 16 au 30 avril 2023.

DOROUSCOM, une plateforme pédagogique innovante

DOROUSCOM est une plateforme éducative en ligne conçue pour offrir un soutien scolaire de qualité aux élèves des trois cycles : primaire, moyen et secondaire. Elle propose des cours en ligne conformes au programme de l’éducation nationale algérienne, couvrant ainsi un large éventail de matières telles que les mathématiques, les sciences, la langue arabe, l’histoire-géographie et bien d’autres.

Grâce à cette plateforme, les élèves peuvent bénéficier de :

Cours en ligne interactifs et structurés

Exercices d’application pour renforcer l’apprentissage

Suivi personnalisé par des enseignants qualifiés

Ressources pédagogiques diverses (vidéos, fiches de synthèse, etc.)

Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Algérie Télécom de contribuer au développement du secteur éducatif et de faciliter l’accès à une éducation de qualité pour tous les élèves algériens.

Comment profiter de l’offre promotionnelle ?

Pour bénéficier de l’accès gratuit pendant un mois à DOROUSCOM, les étudiants doivent se rendre dans l’une des agences commerciales d’Algérie Télécom réparties sur l’ensemble du territoire national. Sur place, ils pourront acheter un abonnement à la plateforme et utiliser le code promotionnel pour débloquer l’offre spéciale. Cette offre est valable du 16 au 30 avril 2023, une période idéale pour préparer les examens de fin d’année et consolider ses connaissances avant les vacances d’été.

تحتفل اتصالات الجزائر بمناسبة يوم العلم المصادف لـ 16 افريل

وتهديلكم فرصة للفوز بـ شهر دروس مجاني على منصة « دروسكم » للدعم المدرسي

للاستفادة من هذا العرض الترويجي يتعين عليكم إقتناء التذكرة من الوكالة التجارية ثم ادخال الرمز (AT23) على المنصة

📌المنصة : https://t.co/2zK7juv0OZ pic.twitter.com/ahRZsKEOoI — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) April 16, 2023

L’importance de l’éducation numérique en Algérie

La mise en place de cette offre promotionnelle témoigne de l’importance accordée par Algérie Télécom à l’éducation numérique et aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le secteur éducatif algérien. En effet, l’entreprise est convaincue que les TIC peuvent jouer un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’accès à des ressources pédagogiques diversifiées pour tous les élèves du pays.

En offrant un accès gratuit à DOROUSCOM pendant un mois, Algérie Télécom souhaite encourager les étudiants à découvrir les avantages de l’apprentissage en ligne et à s’approprier les outils numériques pour renforcer leurs compétences et leur autonomie dans le cadre de leur parcours scolaire.

Une opportunité unique pour les élèves algériens

Cette offre promotionnelle représente une opportunité unique pour les élèves algériens de profiter d’un soutien scolaire en ligne de qualité, adapté à leurs besoins et conforme aux programmes officiels. De plus, grâce à l’accès gratuit pendant un mois, ils pourront tester par eux-mêmes les avantages et les fonctionnalités de la plateforme DOROUSCOM sans engagement financier.

Pour rappel, cette offre est valable du 16 au 30 avril 2023 et est accessible sur simple présentation d’un code promotionnel dans les agences commerciales d’Algérie Télécom. Ne manquez pas cette occasion de donner un coup de pouce à votre apprentissage et de vous préparer efficacement aux examens de fin d’année grâce à DOROUSCOM !

Sources