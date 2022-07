Voici comment trouver le nom d’un numéro inconnu qui vous a contacté en Algérie

Vous avez certainement déjà reçu un appel d’un numéro inconnu et vous hésitez si vous devez décrocher ou pas. De manière générale, les appels inconnus ne proviennent pas souvent d’une mauvaise personne. Il est probable qu’ils soient des opérateurs ou d’autres organismes qui essaient de vous joindre.

Il existe bel et bien des outils en ligne permettant de les démasquer.

Pourquoi ne pas identifier le numéro inconnu avec l’outil TrueCaller ?

TrueCaller est une application mobile conçue par l’entreprise « True Software Scandinavia AB », utilisée pour démasquer un numéro inconnu. Et comme toute autre application mobile, vous pouvez la télécharger via Play Store. Ensuite, lancez-la et insérez le numéro inconnu sur la barre de recherche et tapez le préfixe de votre région. Pour l’Algérie, le préfixe est « +234 ». Puis, validez et commencez la recherche. Par la suite, il faut confirmer votre identification en précisant votre adresse e-mail, votre compte Microsoft ou Google. D’un moment à l’autre, TrueCaller affichera toutes les données concernant le numéro inconnu : son nom et prénom, l’opérateur téléphonique, son pays.

Après avoir identifié le numéro inconnu, vous pourrez prendre une décision, soit de rappeler la personne, soit de la bloquer pour ne plus être dérangé. Pour l’effacer, appuyez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez le bouton « supprimer le contact ».

L’application mSpy pour trouver un numéro masqué

mSpy est une application de sécurité et de surveillance très pratique qui permet de révéler l’identité de l’appelant qui a masqué son numéro. Elle est compatible avec un smartphone Android ou iOS. Le téléchargement de l’application se fait également sur Play Store. Après l’avoir installé et configuré, elle doit pouvoir effectuer un enregistrement des appels et une identification des numéros inconnus. L’application vous dévoile ensuite de nombreuses données concernant l’appelant comme son nom, son prénom, la date, l’heure de l’appel et le numéro bien sûr.

Par ailleurs, les parents peuvent l’utiliser en tant que logiciel espion pour surveiller l’identité des personnes qui entrent en contact avec leurs enfants. Pour ce faire, installez l’application sur le téléphone et connectez l’application.