Voici la date limite d’inscriptions pour les bourses proposées par l’Ambassade Turque en Algérie

Les opportunités que les étudiants algériens puissent continuer leurs études à l’étranger se multiplient. À ce sujet, l’ambassade turque a dévoilé la date limite des inscriptions pour l’attribution d’une bourse d’études.

Les inscriptions aux bourses d’études en Turquie poursuivent

Décrocher une bourse pour poursuivre son cursus universitaire à l’étranger est une occasion à ne pas manquer pour plusieurs étudiants algériens. C’est notamment dans ce cadre que la Turquie avise le lancement d’une offre de bourses pour les étudiants algériens.

Ces derniers auront ainsi la possibilité de poursuivre leurs études dans les grandes universités turques.

L’ambassade turque en Algérie a dévoilé la date limite des inscriptions pour l’allocation d’une bourse d’études pour l’année universitaire 2022. Elle a indiqué que les inscriptions, ayant commencé depuis le 10 janvier 2022, restent ouvertes jusqu’en mi-février.

En effet, la période d’inscription ne prendra fin que le 20 février 2022.

Comment s’inscrire à ce programme ?

Dans ce cadre, le ministère des études supérieures a envoyé une lettre aux responsables des entretiens universitaires. À préciser que ce programme de bourses est accessible aux postulants de premier et de troisième cycle.

Les demandes seront ouvertes aux candidats qui veulent étudier en licence, en master et en doctorat. Les dépôts de dossiers se font via le site destiné aux inscriptions aux bourses d’études en Turquie.

À savoir que ces bourses incluent un soutien financier et des frais de scolarité. Mais elles comprennent aussi un logement, une assurance maladie et un placement universitaire. Sans oublier les installations académiques, culturelles et sociales aux boursiers, et ce, à tous les stades de l’enseignement supérieur.