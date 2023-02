Voici la meilleure offre Internet d’Algérie Télécom

Une connexion Internet rapide est le souhait des internautes. La qualité et la vitesse du service Internet sont des critères importants pour les utilisateurs. Apprenez tout sur la meilleure offre d’Algérie Télécom, ce mardi 21 février 2023 !

Algérie Télécom a publié un communiqué sur sa page Twitter. Dans lequel elle présente son offre Internet la plus intéressante. Nous vous présentons ici toutes les informations à ce sujet.

Algérie Télécom : découvrez l’offre

Selon Algérie Télécom, le service Idoom Fibre est le meilleur de ses services. Ce dernier est connu pour sa qualité et ses flux élevés. Pour le lancer, AT a mis en place une nouvelle promotion :

le pack Idoom Fibre à 0 DA. Réservée aux nouveaux souscripteurs, cette offre est intégrée au programme d’Idoom Days.

مازال ما سمعتوش !

راهم جاو Idoom days وجابولكم خبر يفرح 🤩

مع اتصالات الجزائر اشتركوا الآن في Idoom Fibre في عرض 15 ميغا أو أكثر بـ 0 دج ايـــــــــه 0دج واتحصلوا على :

✅ جهاز مودم ألياف بصرية

✅15 يوم أنترنت مهداة 🎁

✅ وزيد هذا كــامل تكاليف الربط مهداة أيضا 😄 pic.twitter.com/ZeyKvpP326 — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) February 17, 2023

Les avantages de l’offre d’Algérie Télécom

De nombreux avantages sont associés à la meilleure offre Internet Idoom Fibre d’Algérie Télécom.

Tout d’abord, un modem de fibre optique est offert pour un abonnement à 0 dinar. Ensuite, un abonnement Internet gratuit est offert pour une durée de 15 jours.

Cette offre est disponible pour un abonnement de 5 Mo, 20 Mo, 50 Mo, 100 Mo, 200 Mo ou 300 Mo. Qu’il s’agisse de nouveaux souscripteurs ou de clients passant d’Idoom ADSL à Idoom Fibre, tous peuvent bénéficier de cette offre.

تدفقات جد عالية ⚡️ و جودة أنترنت أفضل مع خدمة أنترنت الألياف البصرية Idoom Fibre

و زيد مع Idoom Days 🎁 : بـ 0 دج تقدروا تستفادوا من جهاز مودم ألياف بصرية ➕ 15 يوم أنترنت مجاني و بدون دفع مصاريف الربط pic.twitter.com/GYirKGrhO1 — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) February 20, 2023



اتصالات الجزائر تسهلك لحساب

📣عرض هبـــــــــــــــال ابتداءا من 16 فيفري اشتركوا في عرض Idoom Fibre و اختاروا إما تدفق 15 ميغا، 20 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا، 200 ميغا أو 300 ميغا واستفادوا من جهاز مودم ألياف بصرية ➕ 15 يوم أنترنت مجاني ودون دفع مصاريف الربط 🎁 pic.twitter.com/QN3jbkorA5 — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) February 15, 2023



