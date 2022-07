Voici le mot-clé le plus recherché sur Wikipédia par les Algériens !

Seriez-vous curieux de savoir quel serait le mot-clé le plus recherché dans les barres de recherches algériennes ? Découvrez ce que Wikipédia, la plus grande bibliothèque d’information multilingue en ligne, vous propose comme à ses habitudes.

Le mot-clé numéro 1 sur Wikipédia !

Vous n’allez pas le croire mais d’après indi 100, le site pour les meilleurs ranking, les internautes algériens ont la fâcheuse tendance à rechercher sur Wiki le mot-clé « province » en anglais, qui veut dire « wilaya ». Mais pourquoi ce mot-clé ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la wilaya a beaucoup gagné en notoriété depuis qu’il fait partie du programme scolaire national algérien.

Eh oui, ce sont les plus jeunes qui sont soumis à effectuer cette recherche pour leurs exposés scolaires, plus précisément sur leurs wilayas de naissance.

D’autres mots qui pourraient vous intéresser ?

Même si ce sont les enfants qui mènent la cadence sur Wikipédia, ce n’est plus le même cas sur Google. En tête de liste, nous avons « coronavirus », suivi de « maladie à coronavirus », « 2019 », « Virus », et « 2021 ». Il est clair que le traumatisme qu’a laissé la pandémie du covid-19 reste encore dans les pensées de plusieurs maghrébins jusqu’à présent. Après tout, il a toujours été préférable de prévoir que de guérir.

Ensuite, en seconde position, nous avons la meilleure plateforme de streaming en Algérie, «Netflix». Ce n’est pas vraiment étonnant car on parle ici d’une entreprise multinationale qui ne cesse de rafler l’audience chez les plus jeunes comme chez les plus grands, avec ses séries télévisées, les films en tout genre et ses documentaires voire téléréalités. Aussi, côté religion, les Algériens ne cessent de montrer qu’ils font leur prière à cœur joie car en effet, en troisième position, nous avons « Salat Fajr » et « Adhan ».

Pour finir, nous avons « Ouedkniss » le site officiel pour de vente et d’achat en toute catégorie. Boutiques, immobilier, automobiles, véhicules, pièces détachées, téléphones et accessoires, informatique, électroménagers mais encore beaucoup d’autres produits dans leur catalogue, jetez-y un coup d’œil et vous verrez que vous pouvez tout y trouver!