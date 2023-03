Voici le nouveau calendrier pour le versement des pensions de retraite en Algérie

L’Algérie a mis en place un nouveau calendrier pour le versement des pensions de retraite afin d’accorder une aide supplémentaire aux retraités, ce qui est une bonne nouvelle. La Caisse Nationale de Retraites (CNR) a annoncé que les pensions seront versées à partir du 18 mars au lieu du 22/21, du 19 mars au lieu du 24/23, et du 20 mars au lieu du 26/25 de chaque mois. Les pensions versées les 15, 16, 17, 18, 19 et 20 restent inchangées.

Selon le président Abdelmadjid Tebboune, cette démarche vise à faire face aux difficultés économiques rencontrées par les personnes âgées. En effet, elle montre l’engagement de l’État à garantir le bien-être social des citoyens, en particulier des personnes âgées. Par ailleurs, les augmentations pour les pensions de retraite approuvées par le Président Tebboune seront versées à partir du 10 mars et ce jusqu’à la fin de Ramadan. Ces augmentations affecteront 2 800 000 personnes.

Une plateforme numérique leur permet également de consulter le montant et les reliquats des augmentations exceptionnelles approuvées par le Président de la République. Dans le même temps, une autre plateforme numérique a été créée pour permettre aux Ressortissants Algériens établis à l’étranger de s’inscrire sur le fichier national de retraite à partir du 6 mars. Cependant, plusieurs critères et conditions doivent être remplies pour que le dossier soit validé.

Priorité donnée au versement des pensions de retraite

Afin de garantir le bien-être des retraités algériens, le gouvernement a décidé de leur accorder une attention particulière concernant le versement des pensions. Tout d’abord, les salaires et pensions devront être versés avant le mois de Ramadan à compter du 10 mars. Le Directeur général de la CNR, M. Djaafar Abdelli, a souligné lors d’une entrevue accordée à des représentants de la presse nationale que tous les versements se feront dans les tranches prescrites avant le mois de Ramadan. Cela permet de montrer que le gouvernement est attentif aux besoins des citoyens et qu’il travaille dur pour répondre à leurs préoccupations.

Comment obtenir sa pension ?

Les retraités algériens ont le droit de percevoir des pensions de retraite si elles répondent aux critères requis par la Caisse Nationale de Retraite(CNR). Pour cela, ils doivent déposer une demande spécifique auprès de l’administration et fournir les documents nécessaires. Une fois que la demande a été acceptée, un certificat attestant le droit à une pension de retraite est émis. Ce certificat doit être présenté à la banque ou à la poste pour pouvoir percevoir la pension.

La CNR s’est engagée à verser les pensions en temps et en heure, comme indiqué ci-dessus. Ainsi, les pensions suivront le calendrier publié par la CNR :

Le 18 mars pour les pensions versées le 21/22 de chaque mois

Le 18 mars pour les pensions versées le 21/22 de chaque mois Le 19 mars pour les pensions versées le 23/24 de chaque mois

Le 19 mars pour les pensions versées le 23/24 de chaque mois Le 20 mars pour les pensions versées le 25/26 de chaque mois

Le 20 mars pour les pensions versées le 25/26 de chaque mois Les 15, 16, 17, 18, 19 et 20 restent inchangées pour le versement des pensions.



Par ailleurs, la CNR a assuré également que l’allocation chômage après sa hausse à 15.000 dinars algériens sera versée à partir du mois de janvier de l’année 2023. Cette démarche a pour objectif d’offrir une protection supplémentaire contre le chômage.

En somme, les mesures mises en place par le gouvernement algérien visent à améliorer le bien-être des retraités en termes de santé, de sécurité et de qualité de vie. Plus précisément, leurs pensions seront versées à temps et en heure et des aides financières supplémentaires seront octroyées aux chômeurs. De plus, l’allocation de la diaspora au système de retraite national est désormais possible grâce à la nouvelle plateforme numérique mise en place par la CNR.

Il est clair que le gouvernement algérien prend les dispositions nécessaires pour que les retraités puissent bénéficier pleinement des services dont ils ont besoin pour vivre confortablement.

Sources