Voici les meilleures plages de Bejaia

La saison estivale a déjà débuté. Ainsi, de nombreuses personnes planifient de partir en vacances, seule ou en groupe. Si vous souhaitez rejoindre la côte Algérienne et profiter de la mer, la Wilaya de Béjaïa est la destination idéale.

La ville est effectivement située au bord de la Méditerranée, et dispose des plus belles plages d’Algérie.

La plage de Boulimat

La plage de Boulimat est située à dans une zone urbaine à l’Ouest de Béjaïa. C’est une plage assez petite, elle mesure 1.2km de long et 70 m de large.

En plus d’avoir une eau cristalline turquoise idéale pour une bonne baignade, elle est également entourée de sables dorés. Effectivement, la baignade est autorisée et gratuite.

Cette plage convient ainsi à différentes catégories de personnes : touristes solitaires, voyageurs groupés, amateurs d’escapades relaxantes.

La plage de Tighremt

Cette plage se situe à 21.4km de la ville de Béjaïa. Sa superficie est de 72.000 km2 et elle mesure 1.2km de long, et 60m de large.

La netteté de l’eau et la belle vue font d’elle une merveille très appréciée par les étrangers et les Algériens. Cependant, il est recommandé de mettre des tongs puisque la plage est couverte de galets.

La plage d’Afaghir

La plage Afaghir est également très appréciée par les touristes et visiteurs. Localisée à environ 33km du centre-ville, elle est située près des zones montagneuses du village d’Afaghir.

Il s’agit d’un littoral de plusieurs baies. En plus, l’eau est très douce avec une clarté sublissime. Cette plage est parfaite pour bronzer et faire des activités comme le stand up paddle. Facile à accéder, la plage dispose d’un parking situé à moins de 300m.

Les Aiguades

Cette plage se trouve à 3.8 km de Béjaïa, dans le village de Gouraya. Elle est située dans une zone urbaine et montagneuse à seulement 1.8km du village.

C’est l’une des plus belles plages dans les environs. Il importe de remarquer que la plage est couverte de roche. La propreté et la netteté de l’eau, qui a une couleur bleu turquoise, permettent aux visiteurs de jouer dans la mer, et éventuellement de se baigner.

La plage Timri Llehsen

La plage Timri Llehsen est localisée à environ 25 km de la wilaya de Béjaïa. Elle se trouve dans le village d’Ait Rahmoun.

Cette zone est connue pour être bourrée de belle nature et de montagnes. La baignade est permise, et diverses activités peuvent être faites sur les lieux.